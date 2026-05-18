Juventus Olhos D’água goleia o Vasco por 7 a 0 pela Super Copa Santo Antônio

Mais uma rodada da Super Copa Santo Antônio 2026, competição de futebol amador disputada no Distrito Santo Antônio, em Atalaia, movimentou o fim de semana esportivo na região. Os jogos aconteceram neste domingo (17) e contaram com a participação de equipes de diversas localidades do município.
O grande destaque da rodada foi a goleada do Juventus Olhos D’água sobre o Vasco Atalaiense. Em partida válida pelo Grupo A, o Juventus não tomou conhecimento do adversário e venceu por 7 a 0. Janderson Tertuliano brilhou ao marcar três vezes. João Paulo anotou dois gols, enquanto Lucas Apolinário e Antônio Aprígio completaram o placar elástico.
Pelo Grupo B, o Vira Copos venceu o Fazendinha por 2 a 1. José Arthur e Eduardo Correia marcaram os gols da equipe vencedora, enquanto José Tadeu descontou para o Fazendinha. Com o resultado, o Vira Copos, atual pentacampeão atalaiense, chegou aos 5 pontos, enquanto o Fazendinha permanece com 3.
Em outro confronto do grupo, o Missionário manteve a boa fase ao derrotar o Náutico por 2 a 0. Os gols da vitória foram marcados por Jhon Barbosa e Samuel Albuquerque. Com o triunfo, o Missionário soma agora 7 pontos na tabela, enquanto o Náutico segue com apenas 1 ponto conquistado.
Fechando os jogos do Grupo B, o Juventus Sapucaia venceu a Chapecoense por 2 a 1 e chegou aos 9 pontos, se consolidando na liderança. Fernando Henrique marcou os dois gols da equipe vencedora, e Jamesson Ruan fez o gol da Chapecoense.
A Super Copa Santo Antônio segue com disputas acirradas e promete ainda mais emoções nas próximas rodadas, reunindo equipes tradicionais do futebol amador de Atalaia.