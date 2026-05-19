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Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas a implantação do Programa Saúde Até Você Digital em Atalaia

Parlamentar afirma que iniciativa amplia acesso a especialistas e reduz filas no atendimento.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
19/05/2026 às 18h56
Vereadora Maria da Comesa solicita ao Governo de Alagoas a implantação do Programa Saúde Até Você Digital em Atalaia
Vereadora Maria da Comesa (PP). Foto: Atalaia Pop

Na sessão ordinária realizada nesta terça-feira (19), a vereadora Maria da Comesa apresentou um ofício direcionado ao Governo de Alagoas solicitando a implantação do Programa Saúde Até Você Digital no município de Atalaia.

De acordo com a parlamentar, a iniciativa já vem apresentando resultados positivos em diversas cidades do estado, ao ampliar o acesso da população a consultas com médicos especialistas, além de oferecer acompanhamento clínico e serviços de saúde por meio da tecnologia.

“O programa tem assegurado consultas online com médicos especialistas, agendamento de exames, acompanhamento clínico e maior facilidade de acesso aos serviços de saúde, reduzindo filas e deslocamentos da população para outros municípios”, destacou a vereadora.

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Ainda segundo a vereadora Maria da Comesa, a implantação do programa em Atalaia deve fortalecer tanto a atenção básica quanto a especializada, contribuindo para a melhoria dos serviços ofertados à população.

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“Nosso compromisso é continuar buscando melhorias reais para a vida do povo atalaiense, garantindo mais acesso, dignidade e cuidado com quem mais precisa”, afirmou.

O ofício foi colocado em discussão e votação durante a sessão, sendo aprovado por unanimidade pelos vereadores presentes. Agora, o documento segue para análise do governador Paulo Dantas e da Secretaria de Estado da Saúde.

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