Vereador João Severo solicita medidas do Executivo para melhorar condições de trabalho dos profissionais da reciclagem em Atalaia

Na sessão ordinária realizada na última terça-feira (19), o vereador João Severo (PP) apresentou a indicação nº 008/2026, solicitando ao Poder Executivo medidas voltadas à melhoria das condições de trabalho dos profissionais da reciclagem no município de Atalaia.

O vereador já havia abordado esse tema anteriormente, durante a sessão do dia 14 de abril, quando chamou atenção para a necessidade de valorização desses profissionais.

De acordo com o parlamentar, a proposta inclui a realização de um cadastro completo desses trabalhadores, além da elaboração de um estudo técnico que permita ao município oferecer incentivos financeiros à categoria. A iniciativa tem como objetivo fortalecer e expandir a atividade, considerada essencial para o meio ambiente.

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João Severo destacou que muitos desses profissionais atuam de forma autônoma e desempenham um papel importante na preservação ambiental, ao retirar materiais que levariam décadas, ou até séculos, para se decompor na natureza.

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“Existem trabalhadores autônomos que fazem um trabalho maravilhoso e importantíssimo para a nossa cidade. São os que trabalham com reciclagem. Sabemos que plásticos podem levar mais de 100 anos para se decompor, enquanto vidros podem chegar a 600 anos. Essas pessoas retiram esses materiais da natureza e ajudam diretamente o meio ambiente. No entanto, precisam de um olhar mais atento do poder público, com incentivo para expandir esse trabalho”, afirmou o vereador.

Durante seu discurso, João Severo citou exemplos de trabalhadores do Distrito Branca que atuam na área da reciclagem.

“Temos lá duas pessoas que fazem esse trabalho, conhecidos como dois Pedros. Eles ajudam muito a natureza e o nosso meio ambiente. Muitas vezes, colocam suas vidas em risco, lidando com materiais descartados em condições perigosas”, destacou.

A indicação foi aprovada por unanimidade e agora segue para análise do Poder Executivo.

Recicladores são agentes ambientais essenciais que coletam, separam e processam resíduos descartados, transformando-os em matéria-prima para a indústria e fazendo a economia circular. Seu trabalho reduz drasticamente o lixo em aterros e protege o meio ambiente.