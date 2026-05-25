Com gol de Kássio, Sporting Teotônio vence Zumbi e sai na frente na final do Alagoano Série B Sub-23. Foto: Rafael Fotografo.

O Sporting Teotônio deu um passo importante rumo ao título do Campeonato Alagoano Série B Sub-23. Na tarde deste domingo (24), a equipe venceu o Zumbi por 2 a 0, no estádio Orlandão, no jogo de ida da grande decisão.

O grande destaque da partida foi o meia-atacante atalaiense Kássio Andrey, conhecido como Kassinho. O jogador abriu o placar ainda no primeiro tempo e foi decisivo no desempenho da equipe durante toda a partida. Na etapa final, Gabriel Mamédio marcou o segundo gol e garantiu a vantagem do Sporting para o confronto decisivo.

Com atuação de destaque, Kassinho recebeu o prêmio de Super Craque da Final do Alagoano Série B Sub-23 2026. O atleta chegou ao quarto gol na competição e segue sendo uma das principais peças do Sporting na campanha.

Continua após a publicidade

A decisão do campeonato será realizada no próximo domingo (31), no estádio O Medalhão, casa do Sporting Teotônio. Além do troféu, a final vale vaga na elite do futebol alagoano da categoria.