Jaqueirense vence o Real Alto e assume liderança isolada do Grupo A da Super Copa Santo Antônio

Três partidas movimentaram o Grupo A da Super Copa Santo Antônio neste domingo (24), em Atalaia. A competição, considerada uma das principais do futebol amador do município, teve goleada e mudança na liderança da tabela.

No primeiro confronto do dia, o Escurinho venceu o Jovem Branca por 1 a 0. O gol da partida foi marcado por Leandro Marconlino. Com o resultado, a equipe chegou aos 7 pontos e assumiu a terceira colocação no grupo.

Na sequência, o Nada Consta aplicou uma goleada sobre o Esporte Clube XXI, vencendo por 6 a 2. Os gols da vitória foram marcados por José Jonas (duas vezes), João Vitor (duas vezes), Kauã Marculino e Jadson dos Santos. Pelo lado do XXI, Ítalo Barbosa, de pênalti, e Alan Douglas descontaram. Com o triunfo, o Nada Consta conquistou sua segunda vitória na competição e ocupa a quarta posição, com 6 pontos.

Continua após a publicidade

Encerrando a rodada, Jaqueirense e Real Alto protagonizaram um dos jogos mais aguardados do dia. Em uma partida movimentada, a equipe de Chã da Jaqueira levou a melhor e venceu por 4 a 2. Eliel de Oliveira, com dois gols, além de Pedro Paulo e Hygor Félix, marcaram para o Jaqueirense. Wellington Vitor balançou as redes duas vezes para o Real Alto.

Continua após a publicidade

Com a vitória, o Jaqueirense chegou aos 9 pontos e assumiu a liderança isolada do Grupo A. Já o Real Alto permanece na sexta colocação, com apenas 3 pontos conquistados.

A Super Copa Santo Antônio segue no próximo domingo (31), com mais jogos válidos pela fase de grupos.