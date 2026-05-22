Em Brasília, prefeito Nicollas fortalece articulações e busca novos avanços para Atalaia

O prefeito de Atalaia, Nicollas (PP), participou esta semana de uma série de agendas institucionais em Brasília durante a XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, reforçando o compromisso da gestão municipal com a busca por investimentos, parcerias e novos avanços para o município.

Ao longo da programação na capital federal, o prefeito esteve reunido com importantes lideranças políticas, entre elas os senadores Renan Calheiros e Renan Filho, além do deputado federal Arthur Lira, em encontros voltados ao fortalecimento do diálogo institucional e à discussão de demandas importantes para Atalaia.

Nicollas também cumpriu agenda no Ministério da Saúde, onde esteve com o diretor-executivo de Logística do Ministério, Breno Soares, tratando de pautas voltadas ao fortalecimento da saúde pública do município.

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Segundo o prefeito, a participação na Marcha dos Prefeitos vai além da troca de experiências entre gestores municipais e representa uma oportunidade importante para garantir novos investimentos e ampliar parcerias para Atalaia.

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“Seguimos trabalhando, dialogando e buscando oportunidades que possam trazer mais desenvolvimento, investimentos e melhorias para a nossa cidade. Atalaia segue avançando com responsabilidade e compromisso com as pessoas”, destacou Nicollas.

A XXVII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios reuniu gestores municipais de todo o país para debates sobre gestão pública, investimentos, políticas públicas e fortalecimento dos municípios brasileiros.