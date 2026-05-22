3ª CPM/I promove projeto de segurança e proteção no transporte público escolar em Atalaia

Na manhã desta quinta-feira, a 3ª CPM/I promoveu uma importante reunião de alinhamento com representantes das secretarias municipais de Atalaia, da Guarda Municipal e do Conselho Tutelar, com o objetivo de discutir os preparativos para o 1º Seminário Integrado de Segurança e Proteção no Transporte Escolar, que será realizado no município.

O projeto, idealizado pela 3ª CPM/I, tem como principal objetivo capacitar motoristas e monitores do transporte escolar da rede pública municipal, fortalecendo ações preventivas e promovendo mais segurança, cuidado e proteção aos estudantes durante o trajeto escolar.

A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre as instituições, unindo esforços em prol da proteção das crianças e adolescentes, além de demonstrar o compromisso da 3ª CPM/I com a promoção de políticas preventivas e educativas voltadas à segurança da população.

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A 3ª CPM/I segue empenhada em desenvolver ações que aproximem as forças de segurança, os órgãos municipais e a comunidade, contribuindo diretamente para um ambiente escolar mais seguro e acolhedor para todos.