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Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia

Iniciativa levou prevenção e proteção para crianças da Creche Gélio Malheiros.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
21/05/2026 às 18h19
Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia
Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia.

Cuidar da saúde também é investir no futuro das crianças. Nesta quinta-feira (21), a equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) realizou mais uma importante ação de verificação e atualização da caderneta vacinal na Creche Gélio Malheiros, em Atalaia.

A iniciativa integra a programação da Semana Saúde na Escola e teve como objetivo garantir mais proteção, prevenção e acompanhamento da saúde infantil desde os primeiros anos de vida.

Durante a ação, foram realizadas verificações das cadernetas e atualização de vacinas importantes, como Vitamina A, ACWY, Tríplice Viral, entre outras previstas no calendário vacinal.

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O prefeito Nicollas destacou a importância do cuidado preventivo com as crianças do município. “Investir na saúde das nossas crianças é cuidar do futuro de Atalaia. A vacinação é um gesto de amor, proteção e responsabilidade, e ações como essa fortalecem ainda mais o cuidado com nossos pequenos e suas famílias”, afirmou.

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A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, também reforçou a importância da parceria entre saúde e educação.

“O Programa Saúde na Escola tem um papel fundamental na prevenção e no acompanhamento da saúde infantil. Estar presente nas escolas e creches facilita o acesso, fortalece o cuidado e ajuda a garantir que nossas crianças estejam protegidas”, destacou.

A ação faz parte do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia para fortalecer as políticas de saúde preventiva e ampliar o acompanhamento das crianças da rede municipal de ensino.

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