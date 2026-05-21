Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia.

Cuidar da saúde também é investir no futuro das crianças. Nesta quinta-feira (21), a equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) realizou mais uma importante ação de verificação e atualização da caderneta vacinal na Creche Gélio Malheiros, em Atalaia.

A iniciativa integra a programação da Semana Saúde na Escola e teve como objetivo garantir mais proteção, prevenção e acompanhamento da saúde infantil desde os primeiros anos de vida.

Durante a ação, foram realizadas verificações das cadernetas e atualização de vacinas importantes, como Vitamina A, ACWY, Tríplice Viral, entre outras previstas no calendário vacinal.

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O prefeito Nicollas destacou a importância do cuidado preventivo com as crianças do município. “Investir na saúde das nossas crianças é cuidar do futuro de Atalaia. A vacinação é um gesto de amor, proteção e responsabilidade, e ações como essa fortalecem ainda mais o cuidado com nossos pequenos e suas famílias”, afirmou.

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A secretária municipal de Saúde, Danielle Lobo, também reforçou a importância da parceria entre saúde e educação.

“O Programa Saúde na Escola tem um papel fundamental na prevenção e no acompanhamento da saúde infantil. Estar presente nas escolas e creches facilita o acesso, fortalece o cuidado e ajuda a garantir que nossas crianças estejam protegidas”, destacou.

A ação faz parte do trabalho contínuo desenvolvido pela Prefeitura de Atalaia para fortalecer as políticas de saúde preventiva e ampliar o acompanhamento das crianças da rede municipal de ensino.