Prefeitura de Atalaia realiza ação do Maio Laranja na Feira Livre do José Paulino.

A Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta sexta-feira (22) mais uma ação em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
A mobilização aconteceu na Feira Livre do bairro José Paulino e reuniu equipes da assistência social em um trabalho de conscientização junto à população, feirantes e comerciantes da região.
Durante a ação, foram distribuídos materiais informativos e realizadas orientações sobre a importância da proteção das crianças e adolescentes, além do fortalecimento da rede de apoio e denúncia.
“Hoje nós estamos aqui na Feira Livre do bairro José Paulino, em mais uma ação em alusão ao Maio Laranja, levando informação à população, aos feirantes em geral, falando sobre a importância de proteger nossas crianças e adolescentes contra o abuso e exploração sexual”, destacou a equipe da Secretaria de Assistência Social durante a mobilização.
O prefeito de Atalaia, Nicollas, reforçou o compromisso da gestão municipal com a proteção da infância e da adolescência.
“O Maio Laranja é um momento importante para alertar, conscientizar e fortalecer essa rede de proteção. Nossa gestão segue comprometida em garantir cuidado, acolhimento e segurança para nossas crianças e adolescentes”, afirmou.
A secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, destacou a importância de levar a campanha para espaços públicos e de grande circulação.
“Falar sobre esse tema é fundamental. Precisamos orientar a população, incentivar as denúncias e mostrar que proteger nossas crianças e adolescentes é uma responsabilidade de todos nós”, ressaltou.
A campanha Maio Laranja busca conscientizar a sociedade sobre o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, reforçando a importância da denúncia e da atuação conjunta da rede de proteção.