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Câmara Municipal de Atalaia

Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia

Medida reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e o fortalecimento da saúde pública no município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
22/05/2026 às 15h54
Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia
Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia.

O prefeito Nicollas anunciou, nesta sexta-feira (22), o envio à Câmara de Vereadores do projeto de lei que garante reajuste salarial de 5% para os profissionais efetivos da saúde de Atalaia.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do gestor, que destacou que o aumento está acima da inflação e representa mais uma ação de valorização dos servidores que atuam diariamente no atendimento à população.

“Estamos valorizando os nossos profissionais, que tanto se dedicam para melhorar a saúde de Atalaia”, afirmou o prefeito.

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Durante o anúncio, Nicollas também ressaltou os investimentos que vêm sendo realizados pela gestão municipal na área da saúde, como as reformas das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e a modernização do Hospital João Lyra Filho.

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Segundo o prefeito, as ações fazem parte de um conjunto de investimentos que têm contribuído para fortalecer os serviços de saúde oferecidos à população atalaiense.

“Tudo isso são somas que fazem com que a nossa saúde cresça cada vez mais, melhore e chegue até você, atalaiense”, destacou.

Nicollas ainda parabenizou os servidores efetivos da saúde e reafirmou o compromisso da gestão com o cuidado, a valorização profissional e a melhoria contínua dos serviços públicos no município.

 

 
 
 
 
 
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