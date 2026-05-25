Atalaia realiza o Pré-Junino do Interior 2026

A Prefeitura de Atalaia, em parceria com a Liga de Quadrilhas Juninas de Alagoas (LiQAL), realizou na noite deste domingo (24), o Pré-Junino do Interior 2026. O evento foi aberto ao público e movimentou o município com muita cultura, tradição e animação junina.

A programação aconteceu no ginásio poliesportivo da Escola Antônio Amâncio e contou com apresentações de mais de 10 quadrilhas juninas, reunindo grupos culturais e amantes da festa junina em uma grande noite de celebração da cultura popular nordestina.

Entre os destaques da programação está o lançamento oficial do figurino da Quadrilha Sanfona do Rei, uma das representantes culturais do município, além da apresentação da Rainha da Diversidade Campeã Alagoana 2026.

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O público também aproveitou o autêntico clima junino ao som de Trio de Forró Pé de Serra ao vivo, fortalecendo ainda mais a tradição e a identidade cultural do período mais aguardado pelos nordestinos.

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O prefeito de Atalaia, Nicollas, destacou a importância do evento para valorização da cultura popular e fortalecimento das tradições juninas no município. “Nosso São João é feito de cultura, tradição e participação popular. O Pré-Junino chega para fortalecer ainda mais esse movimento cultural, incentivando nossos grupos juninos e valorizando os talentos da nossa terra”, afirmou.

A gestão municipal reforçou que o evento integra a programação cultural junina de Atalaia e tem como objetivo incentivar a cultura popular, promover lazer para as famílias e fortalecer as manifestações culturais que fazem parte da identidade do povo atalaiense.