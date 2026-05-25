Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas.

A população de Atalaia agora conta com mais tecnologia, agilidade e acesso aos serviços de saúde através da nova Sala Saúde Mais Digital, implantada no Hospital João Lyra Filho. O espaço integra o programa Saúde Até Você Digital e oferece atendimento médico por teleconsulta de forma rápida, prática e com funcionamento 24 horas por dia.

A iniciativa representa mais um avanço da saúde pública no município, ampliando o acesso da população aos atendimentos médicos e garantindo mais comodidade para os atalaienses.

A sala foi criada para facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para quem precisa de orientação médica com mais rapidez. Além do atendimento com clínico geral, disponível 24 horas por dia, a plataforma também permite acesso a especialistas através de encaminhamento médico, ajudando a diminuir filas e desafogar os atendimentos presenciais.

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Os encaminhamentos para especialistas podem ser realizados tanto pela emergência do Hospital João Lyra Filho quanto pelas Unidades Básicas de Saúde. Após o direcionamento para o setor de marcação de consultas, o agendamento é realizado e o paciente comparece alguns minutos antes do horário marcado para ser atendido na sala especializada dentro do hospital.

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Durante toda a teleconsulta, os pacientes contam com o suporte de profissionais da equipe de saúde, que auxiliam no acesso ao sistema e acompanham todo o atendimento.

De acordo com o enfermeiro Eduardo, responsável pelo suporte aos atendimentos, o serviço foi pensado para facilitar a vida da população e garantir mais eficiência no cuidado com os pacientes.

“O clínico geral funciona 24 horas por dia e qualquer pessoa pode ser atendida. Já os especialistas precisam de encaminhamento médico, que pode vir tanto da emergência do hospital quanto das unidades de saúde. Depois da marcação, o paciente comparece alguns minutos antes da consulta e todo o atendimento acontece aqui na sala especializada, com acompanhamento da nossa equipe durante toda a teleconsulta”, explicou.

O prefeito de Atalaia, Nicollas, destacou que a implantação da Sala Saúde Mais Digital reforça o compromisso da gestão municipal em modernizar os serviços públicos e ampliar o acesso da população à saúde.

“Estamos investindo em tecnologia para garantir mais rapidez, mais acesso e mais qualidade no atendimento da nossa população. A Sala Saúde Mais Digital é mais um avanço importante para Atalaia e mostra que seguimos trabalhando para aproximar cada vez mais os serviços de saúde das pessoas”, afirmou o prefeito.

Com mais inovação, cuidado e eficiência, a Sala Saúde Mais Digital chega para fortalecer ainda mais a rede municipal de saúde e levar atendimento de qualidade para quem mais precisa.