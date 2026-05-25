21°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas

Sala Saúde Mais Digital amplia o acesso da população aos serviços médicos e moderniza a rede municipal de saúde.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
25/05/2026 às 16h28
Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas
Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas.

A população de Atalaia agora conta com mais tecnologia, agilidade e acesso aos serviços de saúde através da nova Sala Saúde Mais Digital, implantada no Hospital João Lyra Filho. O espaço integra o programa Saúde Até Você Digital e oferece atendimento médico por teleconsulta de forma rápida, prática e com funcionamento 24 horas por dia.

A iniciativa representa mais um avanço da saúde pública no município, ampliando o acesso da população aos atendimentos médicos e garantindo mais comodidade para os atalaienses.

A sala foi criada para facilitar o acesso aos serviços de saúde, especialmente para quem precisa de orientação médica com mais rapidez. Além do atendimento com clínico geral, disponível 24 horas por dia, a plataforma também permite acesso a especialistas através de encaminhamento médico, ajudando a diminuir filas e desafogar os atendimentos presenciais.

Continua após a publicidade

 

Os encaminhamentos para especialistas podem ser realizados tanto pela emergência do Hospital João Lyra Filho quanto pelas Unidades Básicas de Saúde. Após o direcionamento para o setor de marcação de consultas, o agendamento é realizado e o paciente comparece alguns minutos antes do horário marcado para ser atendido na sala especializada dentro do hospital.

Continua após a publicidade

Durante toda a teleconsulta, os pacientes contam com o suporte de profissionais da equipe de saúde, que auxiliam no acesso ao sistema e acompanham todo o atendimento.

 

De acordo com o enfermeiro Eduardo, responsável pelo suporte aos atendimentos, o serviço foi pensado para facilitar a vida da população e garantir mais eficiência no cuidado com os pacientes.

“O clínico geral funciona 24 horas por dia e qualquer pessoa pode ser atendida. Já os especialistas precisam de encaminhamento médico, que pode vir tanto da emergência do hospital quanto das unidades de saúde. Depois da marcação, o paciente comparece alguns minutos antes da consulta e todo o atendimento acontece aqui na sala especializada, com acompanhamento da nossa equipe durante toda a teleconsulta”, explicou.

O prefeito de Atalaia, Nicollas, destacou que a implantação da Sala Saúde Mais Digital reforça o compromisso da gestão municipal em modernizar os serviços públicos e ampliar o acesso da população à saúde.

“Estamos investindo em tecnologia para garantir mais rapidez, mais acesso e mais qualidade no atendimento da nossa população. A Sala Saúde Mais Digital é mais um avanço importante para Atalaia e mostra que seguimos trabalhando para aproximar cada vez mais os serviços de saúde das pessoas”, afirmou o prefeito.

Com mais inovação, cuidado e eficiência, a Sala Saúde Mais Digital chega para fortalecer ainda mais a rede municipal de saúde e levar atendimento de qualidade para quem mais precisa.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia.
Saúde Há 14 horas

Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia

Nascimentos aconteceram no Centro de Parto Normal (CPN), reforçando os avanços e a modernização da saúde materno-infantil no município.

 Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia.
Saúde Há 4 dias

Prefeito Nicollas anuncia reajuste de 5% para profissionais efetivos da saúde de Atalaia

Medida reforça o compromisso da gestão com a valorização dos servidores e o fortalecimento da saúde pública no município.

 Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia.
Saúde na Escola Há 5 dias

Programa Saúde na Escola realiza atualização vacinal na Creche Gélio Malheiros em Atalaia

Iniciativa levou prevenção e proteção para crianças da Creche Gélio Malheiros.

 Ação no Posto Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães.
Dia das Mães Há 3 semanas

Ação no Posto de Saúde Santa Inês reúne gestantes em programação especial do Dia das Mães

Iniciativa promoveu informação e acolhimento, incentivando uma gestação mais segura e consciente.

 Prefeitura de Atalaia inicia ciclo de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde
Saúde Há 1 mês

Prefeitura de Atalaia inicia ciclo de capacitação para Agentes Comunitários de Saúde

Formação continuada busca fortalecer o atendimento à população e qualificar profissionais da Atenção Básica.

Atalaia, AL
23°
Parcialmente nublado
Mín. 21° Máx. 27°
24° Sensação
1.09 km/h Vento
91% Umidade
100% (5.76mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
17h10 Pôr do sol
Quarta
29° 19°
Quinta
29° 19°
Sexta
27° 19°
Sábado
29° 21°
Domingo
28° 20°
Publicidade
João Severo
Francisco Batinga
Professor Lesso
Inglês Selfie
Últimas notícias
Sindicato Rural Há 9 horas

Prédio histórico do Sindicato Rural de Atalaia será reformado após emenda destinada pela deputada Fátima Canuto
Saúde Há 13 horas

Hospital João Lyra Filho registra nascimento de quatro bebês durante o fim de semana em Atalaia
Saúde Até Você Há 14 horas

Hospital João Lyra Filho passa a oferecer atendimento por teleconsulta 24 horas
Festival do Pitu Há 14 horas

Mikael Santos é a primeira atração confirmada do Festival do Pitu
Política Há 15 horas

Carinho popular marca presença de Ceci em evento na Barra de São Miguel

Publicidade
Verreadora Mércia da Saúde
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios A prisão de uma advogada e as violações jurídicas evidentes | Por Anderson Barros
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3010 (24/05/26)
03
30
33
35
45
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 7034 (25/05/26)
12
21
74
77
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3694 (25/05/26)
02
04
05
07
08
09
13
14
17
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2928 (25/05/26)
07
12
18
22
24
35
37
42
58
59
61
63
71
74
75
77
79
91
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2961 (25/05/26)
10
12
13
16
37
42
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias