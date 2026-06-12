Atalaia passa a ofertar Implanon gratuitamente pelo SUS

A Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu mais um importante passo na ampliação dos serviços voltados à saúde da mulher. A partir de agora, o município passa a oferecer gratuitamente o Implanon, um dos métodos contraceptivos mais seguros e eficazes disponíveis atualmente.

A implantação da iniciativa foi marcada nesta quinta-feira (11) por uma capacitação voltada aos profissionais da rede municipal de saúde, realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), garantindo que novas equipes estejam aptas a realizar a inserção do método e ampliar o acesso da população ao planejamento sexual e reprodutivo.

O Implanon é um contraceptivo de longa duração, com alta eficácia na prevenção da gravidez, contribuindo para que as mulheres tenham mais autonomia e segurança na definição de seus projetos de vida e planejamento familiar.

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Durante a ação, a instrutora técnica da Sesau, Aniela, destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das mulheres a métodos contraceptivos modernos e eficazes.

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“Estamos dando continuidade às práticas de inserção do Implanon e à capacitação de novos enfermeiros aqui no município, aumentando o acesso ao planejamento sexual e reprodutivo das mulheres de Atalaia. Agora elas passam a contar com esse método contraceptivo de forma totalmente gratuita pelo SUS”, ressaltou.

A coordenadora da Atenção Básica do município, Mirna, reforçou que o Implanon passa a integrar um conjunto de opções já disponibilizadas pela rede municipal de saúde.

“As mulheres devem procurar a Unidade Básica de Saúde para receber orientações e passar por uma avaliação da equipe. Além do Implanon, continuamos ofertando outros métodos contraceptivos, como DIU, preservativos e anticoncepcionais, garantindo que cada mulher possa escolher o método mais adequado para sua realidade”, explicou.

O prefeito Nicollas destacou que a iniciativa representa mais um avanço no fortalecimento da atenção à saúde da mulher no município.

“Estamos trabalhando para ampliar cada vez mais o acesso da população aos serviços de saúde. A chegada do Implanon à rede municipal representa mais cuidado, mais informação e mais autonomia para as mulheres de Atalaia. É um investimento na prevenção, no planejamento e na qualidade de vida da nossa população”, afirmou.

A secretária municipal de Saúde, Daniele Lobo, ressaltou que a oferta do método fortalece a assistência prestada pela rede municipal.

“Garantir acesso a diferentes métodos contraceptivos é promover saúde, acolhimento e respeito às escolhas das mulheres. Estamos ampliando as possibilidades de cuidado dentro da Atenção Básica, com equipes capacitadas e preparadas para orientar cada paciente de forma individualizada e humanizada”, destacou.

As mulheres interessadas em obter mais informações sobre o Implanon ou outros métodos contraceptivos disponíveis podem procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima e receber orientações da equipe de saúde.

Com a iniciativa, Atalaia reforça seu compromisso com a promoção da saúde sexual e reprodutiva, ampliando o acesso a serviços que contribuem para o bem-estar e a qualidade de vida da população.