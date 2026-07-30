17°C 28°C
Atalaia, AL
Publicidade
Copervales
Câmara Municipal de Atalaia

Filipe Lima Leonório analisa expansão do mercado de tatuagem

Para Filipe Lima Leonório, “a tatuagem brasileira conquistou reconhecimento artístico de peso”.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
30/07/2026 às 09h03 Atualizada em 30/07/2026 às 18h38
Filipe Lima Leonório analisa expansão do mercado de tatuagem
Filipe Lima Leonório analisa expansão do mercado de tatuagem.

A geração millennial impulsiona a tatuagem e responde por 46% da adesão no mundo, enquanto as tatuagens cosméticas avançam 37% e ampliam o público da arte na pele. Para Filipe Lima Leonório, “a tatuagem brasileira conquistou reconhecimento artístico de peso”. Leonório analisa o novo perfil do público e o amadurecimento do setor, enquanto a Lipe Tatto acumula títulos em convenções e amplia sua projeção no Ceará.

O mercado de tatuagem vive uma fase de expansão consistente em todo o mundo, impulsionado pelas novas gerações e pela crescente aceitação social da arte na pele. A adesão de públicos jovens e a valorização de estilos autorais transformaram a atividade em um segmento cada vez mais técnico e profissional. No Brasil, esse movimento se traduz em mais estúdios, maior demanda e um reconhecimento inédito do talento nacional. As convenções especializadas tornaram-se vitrines importantes, revelando artistas que elevam o padrão da tatuagem brasileira. Diante desse cenário, o tatuador Filipe Lima Leonório, à frente da marca Lipe Tatto, avalia de forma positiva o amadurecimento e a projeção do setor.

Segundo dados da Business Research Insights, a tatuagem consolidou-se como uma linguagem das novas gerações, com uma taxa de adesão de 46% entre os millennials e de 32% entre a Geração Z. O mesmo levantamento aponta que a América do Norte concentra 42% do mercado global, seguida pela Europa, com 30%, e pela Ásia-Pacífico, com 23%. O estudo ainda registra um avanço de 37% no interesse por tatuagens cosméticas, sinal de que a arte corporal se diversifica e passa a atender novos propósitos. Esses números confirmam uma mudança cultural que retirou a tatuagem das margens e a colocou no centro das discussões sobre identidade e estética. A tendência, que segue em curva ascendente, redesenha o perfil de quem procura os estúdios e amplia o espaço para artistas especializados.

Continua após a publicidade

 

Esse novo momento do setor encontra eco na trajetória de profissionais que apostaram na especialização e na autoralidade. Sobre o cenário atual, o tatuador Filipe Lima Leonório, da Lipe Tatto, fez a seguinte avaliação: "A tatuagem deixou de ser vista como algo marginal e passou a ser reconhecida como uma expressão artística legítima. Hoje o público chega mais informado, buscando um estilo próprio e um trabalho que conte a sua história. Isso exige do artista estudo constante, técnica apurada e respeito por cada projeto que chega até a cadeira."

Continua após a publicidade

 

"O mercado brasileiro ainda tem muito espaço para crescer"

De acordo com a Associação dos Tatuadores e Perfuradores do Brasil, entre 2019 e 2020 o segmento cresceu cerca de 40% em faturamento entre os estúdios associados, um avanço expressivo mesmo diante de um período de forte instabilidade. Esse desempenho ajudou a consolidar a tatuagem como um dos setores criativos mais resilientes do país. A profissionalização acelerou a formalização dos estúdios e a adoção de padrões técnicos e sanitários mais rigorosos. Ao mesmo tempo, a valorização da arte autoral aproximou o público de artistas com identidade e linguagem próprias. O resultado é um ecossistema mais maduro, no qual a qualidade artística se tornou o principal diferencial competitivo. Esse ambiente favorece os profissionais que investem em técnica, estudo e reconhecimento em convenções.

Leonório enxerga nesse crescimento uma oportunidade para os artistas que priorizam a excelência técnica. Para ele, o avanço do setor recompensa quem trata a tatuagem como carreira, e não apenas como ofício. "Quando o mercado amadurece, o cliente passa a valorizar o artista pelo conjunto do seu trabalho, e não somente pelo preço", observa. É nesse ponto que ele conecta sua leitura do setor à própria trajetória: à frente da Lipe Tatto, o tatuador acumula 12 anos de experiência e títulos em convenções como a Santa Quitéria Tattoo Expo, na qual conquistou o primeiro lugar em três categorias distintas. Esse repertório, segundo ele, é fruto de um investimento contínuo em aperfeiçoamento e em diferentes estilos, do black & grey ao neo tradicional.

A ascensão da arte na pele movimenta toda uma cadeia criativa

O crescimento da tatuagem não se limita ao trabalho realizado dentro dos estúdios. Ele movimenta uma ampla cadeia produtiva que envolve fabricantes de máquinas, tintas, agulhas e produtos de cuidado pós-procedimento. As convenções especializadas, por sua vez, tornaram-se polos de encontro entre artistas, marcas e admiradores, aquecendo a economia criativa em diferentes regiões. A profissionalização também estimulou a criação de cursos, mentorias e conteúdos técnicos que elevam o nível dos novos tatuadores. Nas redes sociais, o alcance dessas produções ampliou a visibilidade da arte corporal e aproximou o público de estilos antes restritos a nichos. Esse conjunto de fatores consolidou a tatuagem como uma manifestação cultural e econômica de peso, capaz de gerar renda, empregos e intercâmbio artístico. Mais do que uma tendência estética, ela reflete uma transformação profunda na forma como as pessoas enxergam o corpo e a identidade.

"Pretendo levar a tatuagem que faço para o mundo e não parar de evoluir"

Radicado em Fortaleza, no Ceará, Filipe Lima Leonório construiu ao longo de mais de uma década uma trajetória marcada por prêmios e por uma base de público crescente, que hoje acompanha seu trabalho por meio de dezenas de milhares de seguidores nas redes sociais. À frente da Lipe Tatto, ele transita entre estilos como black & grey, neo tradicional e art fusion, categorias nas quais já foi premiado. Sobre seus planos e sobre o rumo da própria marca, o artista fez questão de se pronunciar.

"A Lipe Tatto nasceu do desejo de transformar cada projeto em uma obra única, feita com técnica e verdade", afirma Filipe Lima Leonório. Segundo o tatuador, os títulos conquistados na Santa Quitéria Tattoo Expo, na Guará Tattoo Expo e na Canindé Expo Tattoo funcionam como um estímulo para elevar ainda mais o padrão do seu trabalho. Ele conta que pretende ampliar sua presença em convenções nacionais e internacionais, investir na formação de novos talentos e fortalecer a identidade autoral que se tornou sua marca registrada. "Cada prêmio é resultado de muito estudo e dedicação, mas o que realmente me move é a confiança de quem escolhe carregar a minha arte na pele para sempre", conclui. Com uma audiência que já ultrapassa 26 mil seguidores e centenas de milhares de visualizações mensais, o artista projeta os próximos passos de uma carreira em plena ascensão.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Internet.
Direito Sem Rodeios Há 7 meses

Trump, Maduro e Alexandre de Moraes: Quando o Poder Ultrapassa o Direito | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Imagem: Internet
Coluna Há 8 meses

A idiossincrasia do Poder Judiciário no Brasil | Por Givanildo Ferreira

Texto escrito pelo cientista social Givanildo Ferreira para o site Atalaia Pop.

 Foto: Mauro Pimentel /AFP - Correio do Povo.
Coluna Há 8 meses

De quem é a VERDADE afinal? | Por Givanildo Ferreira

Texto escrito pelo cientista social Givanildo Ferreira para o site Atalaia Pop.

 Imagem Ilustrativa.
Direito Sem Rodeios Há 8 meses

Pode obrigar mulher a trabalhar de barriga de fora e roupa colada em posto de gasolina? A Justiça respondeu | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

 Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros.
Direito Sem Rodeios Há 11 meses

Julgamento de Jair Bolsonaro no STF: uma análise técnico-jurídica | Por Anderson Barros

Texto escrito pelo advogado Anderson Barros para o Blog Direito Sem Rodeios, no Atalaia Pop.

Atalaia, AL
17°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 28°
17° Sensação
1.3 km/h Vento
91% Umidade
100% (0.93mm) Chance chuva
05h39 Nascer do sol
17h21 Pôr do sol
Sábado
27° 19°
Domingo
27° 17°
Segunda
27° 18°
Terça
25° 19°
Quarta
26° 20°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
João Severo
Professor Lesso
Últimas notícias
Homenagem Há 6 horas

Câmara Municipal de Maceió homenageia legado de Aloísio Chulapa por sua trajetória no futebol
É Campeão Há 6 horas

Escurinho vence Juventus Olhos D’água e conquista a Super Copa Santo Antônio 2026
Política Há 10 horas

Republicanos oficializa Davi Davino Filho ao Senado no próximo dia 5
Mercado de Tatuagem Há 16 horas

Filipe Lima Leonório analisa expansão do mercado de tatuagem
Girador Há 2 dias

Vereador Neto Acioli solicita emenda ao deputado Nivaldo Albuquerque para construção de canal no Riacho Burarema, em Atalaia

Publicidade
Vereador Rudinho
Vereador Jaminho
Verreadora Mércia da Saúde
Lays Melo
Maria da Comesa
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3038 (30/07/26)
30
35
38
39
46
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 7079 (30/07/26)
03
29
46
50
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3749 (30/07/26)
01
02
03
07
08
09
11
12
14
17
19
21
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2956 (29/07/26)
08
18
22
23
30
31
32
42
43
49
59
63
64
66
69
75
78
80
84
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2989 (29/07/26)
13
22
36
44
46
47
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias