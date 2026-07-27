Em Atalaia, Francisco Batinga reúne amigos em grande ato político de apoio às pré-candidaturas de Ronaldo Medeiros e Samyra do Basto.

Um grande encontro político movimentou o município de Atalaia, neste domingo (26). O líder político Francisco Batinga reuniu amigos e apoiadores em sua residência em um ato de apoio às pré-candidaturas de Ronaldo Medeiros, à Assembleia Legislativa, e de Samyra do Basto, à Câmara Federal.

O evento contou também com a presença do prefeito de Junqueiro, Leandro Silva, da presidente do Diretório do PT em Atalaia, Amanda Ferraz, e da diretora-presidente da Arsal Alagoas, Camila Ferraz.

Na oportunidade, Francisco Batinga destacou a importância da união e do fortalecimento do grupo político no município. Ele também agradeceu a presença dos participantes e ressaltou o compromisso com o desenvolvimento de Atalaia e com mais oportunidades para a população.

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“Ver nossa casa repleta de amigos nos dá ainda mais responsabilidade e motivação para continuar esse trabalho, sempre com diálogo, respeito e compromisso com a nossa cidade. Muito obrigado pelo carinho, pela confiança e pela parceria. Seguimos firmes, unidos e trabalhando por Atalaia”, afirmou.