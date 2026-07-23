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Davi Davino Filho defende renovação política com independência e compromisso com Alagoas

Para ele, o papel de um senador vai além da atividade legislativa e exige presença constante nos municípios.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
23/07/2026 às 08h58
Davi Davino Filho defende renovação política com independência e compromisso com Alagoas
Davi Davino Filho defende renovação política com independência e compromisso com Alagoas.

O pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho voltou a defender a renovação da política em Alagoas como caminho para ampliar a representatividade da população no Congresso Nacional. Durante agenda com apoiadores, ele afirmou que o estado precisa de lideranças comprometidas com o trabalho, capazes de ouvir a população e transformar as demandas dos alagoanos em ações concretas em Brasília

Segundo Davi, a política precisa estar conectada à realidade das pessoas. Para ele, o papel de um senador vai além da atividade legislativa e exige presença constante nos municípios, diálogo com a população e conhecimento dos desafios enfrentados por cada região do estado.

“Não adianta. A gente precisa pensar numa renovação política que tenha trabalho de verdade, que queira fazer, que conheça as pessoas para conversar olho no olho. Precisamos de um Senado mais próximo da população, que ouça os problemas reais e leve essas demandas para Brasília”, afirmou.

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Davi Davino Filho também destacou que sua pré-campanha tem como principal compromisso a independência política e a defesa dos interesses de Alagoas. “Estou fazendo uma campanha independente, sem ter rabo preso com ninguém. É uma campanha pensando no meu estado de verdade”, declarou.

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Ao defender uma nova forma de fazer política, o pré-candidato reafirmou que pretende construir uma atuação pautada pela escuta, pelo diálogo e pelo compromisso de representar os alagoanos, fortalecendo a voz de Alagoas nas decisões nacionais.

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