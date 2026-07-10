Ceci destaca força do empreendedorismo feminino durante visita a assentamento em Flexeiras

Ceci destacou a importância de iniciativas que fortalecem a autonomia financeira das mulheres e geram desenvolvimento nas comunidades rurais.

A ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, cumpriu agenda neste sábado (4) no município de Flexeiras, onde visitou o Assentamento Sebastião Gomes para conhecer de perto o trabalho desenvolvido por mulheres agricultoras da comunidade.

Recebida pela liderança local Cris e pelas produtoras do assentamento, Ceci percorreu os espaços de produção, conversou com as famílias e conheceu diversos produtos da agricultura familiar, como pães, bolos, geleias e outros alimentos produzidos pelas próprias agricultoras.

Durante a visita, ela destacou a importância de iniciativas que fortalecem a autonomia financeira das mulheres e geram desenvolvimento nas comunidades rurais.

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“É impossível sair daqui sem se emocionar. Encontrar mulheres que acreditaram no próprio potencial, transformaram talento em oportunidade e hoje ajudam a movimentar a economia da comunidade é uma inspiração. Quando uma mulher cresce, ela leva muita gente junto”, afirmou.

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Ceci também elogiou o trabalho desenvolvido por Cris, que coordena as ações no assentamento e tem incentivado outras mulheres a empreenderem por meio da agricultura familiar e da produção de alimentos.

“Conhecer histórias como a da Cris renova a nossa esperança. Ela mostra que, com apoio, oportunidade e muito trabalho, é possível transformar vidas e construir um futuro melhor para tantas famílias”, destacou.

Ao final da visita, Ceci reafirmou seu compromisso com políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, do empreendedorismo feminino e da geração de renda no interior de Alagoas.

“Alagoas tem mulheres extraordinárias em cada canto do estado. Nosso papel é abrir caminhos para que elas tenham cada vez mais oportunidades de crescer, produzir e realizar seus sonhos”, concluiu.