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Gincana ECOVIEIRA promove educação ambiental e criatividade entre alunos da rede municipal de Atalaia

Evento realizado pela Escola Antônio Vieira incentivou práticas sustentáveis com atividades lúdicas e participação ativa dos estudantes.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
10/07/2026 às 09h05
Gincana ECOVIEIRA promove educação ambiental e criatividade entre alunos da rede municipal de Atalaia
Gincana ECOVIEIRA promove educação ambiental e criatividade entre alunos da rede municipal de Atalaia.

A IV edição da Gincana ECOVIEIRA – com o tema “Missão salvar o planeta” – reuniu aprendizado, criatividade e conscientização ambiental em uma programação especial promovida pelos alunos da Escola Antônio Vieira, em Atalaia, nesta quinta-feira (9).

A iniciativa teve como principal objetivo incentivar práticas sustentáveis de forma lúdica e participativa, fortalecendo a educação socioambiental dentro do ambiente escolar. Durante o evento, os estudantes apresentaram cartazes educativos, participaram de exposições e também desfilaram com roupas produzidas a partir de materiais recicláveis.

Com dedicação e entusiasmo, os alunos demonstraram que pequenas atitudes podem contribuir significativamente para a construção de um futuro mais sustentável e consciente. A ação faz parte de uma proposta pedagógica que busca despertar, desde cedo, a responsabilidade com o meio ambiente.

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Segundo a organização, o movimento foi construído com base em uma proposta de educação socioambiental, voltada à formação de uma consciência coletiva sobre a importância do cuidado com o planeta. O resultado foi um conjunto de apresentações marcadas pela criatividade e pelo engajamento dos participantes.

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A iniciativa também recebeu reconhecimento nas redes sociais da Prefeitura de Atalaia. Em publicação, o município destacou a importância da ação. “Parabéns aos alunos, professores e toda a equipe escolar por promoverem um momento tão importante de educação ambiental e cidadania, reforçando essa missão especial que é cuidar do planeta”, afirmou.

A Gincana ECOVIEIRA reforça o papel da escola na formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a preservação ambiental, mostrando que educação e sustentabilidade caminham lado a lado.

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