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Câmara Municipal de Atalaia

Copervales realiza palestra de educação ambiental para alunos da escola municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho

Ação incluiu palestra, plantio de mudas e atividades educativas em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
09/06/2026 às 18h52 Atualizada em 09/06/2026 às 19h00
Copervales realiza palestra de educação ambiental para alunos da escola municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho
Copervales realiza palestra de educação ambiental para alunos da escola municipal Joaquim Fortunato Bitencourt Filho.

A Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, promoveu na manhã desta terça-feira (9) uma palestra de educação ambiental voltada a alunos e professores da Escola Municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho.

Com o tema “aprender, cuidar e transformar o meio ambiente”, a ação foi realizada em parceria com o Sescoop/AL e integrou as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho.

A atividade foi conduzida pela instrutora Jalline Andressa e contou com a organização da engenheira ambiental Luana Pacífico. Além da palestra educativa, a programação também incluiu lanche para os participantes e o plantio de mudas.

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De acordo com a Copervales, o objetivo da iniciativa foi mostrar às crianças que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos para o planeta e para as futuras gerações.

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“Vivenciamos momentos de aprendizado, conscientização e interação, reforçando que a sustentabilidade se constrói por meio da educação e do exemplo”, destacou a indústria em publicação nas redes sociais.

Tendo a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente como valores, a cooperativa reforçou a importância de investir na educação ambiental. “Hoje, mais do que mudas, plantamos ideias, valores e o compromisso de cuidar do nosso futuro”, concluiu.

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