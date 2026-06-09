Copervales realiza palestra de educação ambiental para alunos da escola municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho

A Copervales Agroindustrial, localizada no município de Atalaia, promoveu na manhã desta terça-feira (9) uma palestra de educação ambiental voltada a alunos e professores da Escola Municipal Joaquim Fortunato Bittencourt Filho.

Com o tema “aprender, cuidar e transformar o meio ambiente”, a ação foi realizada em parceria com o Sescoop/AL e integrou as comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no último dia 5 de junho.

A atividade foi conduzida pela instrutora Jalline Andressa e contou com a organização da engenheira ambiental Luana Pacífico. Além da palestra educativa, a programação também incluiu lanche para os participantes e o plantio de mudas.

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De acordo com a Copervales, o objetivo da iniciativa foi mostrar às crianças que pequenas atitudes podem gerar impactos positivos para o planeta e para as futuras gerações.

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“Vivenciamos momentos de aprendizado, conscientização e interação, reforçando que a sustentabilidade se constrói por meio da educação e do exemplo”, destacou a indústria em publicação nas redes sociais.

Tendo a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente como valores, a cooperativa reforçou a importância de investir na educação ambiental. “Hoje, mais do que mudas, plantamos ideias, valores e o compromisso de cuidar do nosso futuro”, concluiu.