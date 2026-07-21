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CEPP lança time que vai participar da Atalaia Cup Sub-13

Equipe faz sua estreia na competição nesta quarta-feira (22).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
21/07/2026 às 11h19
CEPP lança time que vai participar da Atalaia Cup Sub-13
CEPP lança time que vai participar da Atalaia Cup Sub-13.

O Centro Educacional O Pequeno Príncipe (CEPP) apresentou oficialmente, nesta terça-feira (21), a sua equipe que irá participar da Atalaia Cup Sub-13. A estreia da equipe será nesta quarta-feira (22), às 19 horas, no Ginásio da Escola Municipal Antônio Amâncio.

Organizada pelo Governo Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, a competição de futsal reúne os jovens talentos do município em uma disputa marcada por esporte, integração e muito espírito de equipe.

Maidy Rocha, diretora da escola, ressaltou a importância do esporte no ambiente escolar e transmitiu muita confiança aos atletas que participarão da competição.

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Para o técnico Jhones França, a equipe segue treinando e demonstrando muita desenvoltura. “Estou muito feliz e orgulhoso da equipe e sei o quanto é importante trabalhar o esporte dentro da escola”, destacou.

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