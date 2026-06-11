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Seminário integrado irá tratar sobre segurança e proteção no transporte escolar em Atalaia

Evento pioneiro na região é idealizado pela 3ª CPM/I e contará com a participação de uma grande rede de apoio e proteção.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
11/06/2026 às 21h48
Seminário integrado irá tratar sobre segurança e proteção no transporte escolar em Atalaia
Seminário integrado irá tratar sobre segurança e proteção no transporte escolar em Atalaia

Entre os dias 16 e 18 de junho, acontecerá em Atalaia o 1º Seminário Integrado de Segurança e Proteção no Transporte Escolar. A iniciativa tem como objetivo capacitar motoristas e monitores da rede pública municipal, fortalecer ações preventivas e promover mais segurança, cuidado e proteção aos estudantes durante o trajeto escolar.

O seminário será realizado no auditório da Escola Estadual Floriano Peixoto, com início sempre a partir das 7h.

Idealizado pela 3ª Companhia de Polícia Militar Independente (3ª CPM/I), o evento é pioneiro na região e contará com a participação de uma ampla rede de apoio e proteção. Entre os parceiros estão as secretarias municipais de Educação, Saúde, Transporte e Cultura, além da Guarda Civil Municipal de Atalaia, Conselho Tutelar de Atalaia, Polícia Militar de Alagoas, Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas e Polícia Rodoviária Federal.

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Durante os três dias de programação, profissionais e especialistas de diversas áreas irão alinhar protocolos de segurança, atendimento e cuidados contínuos voltados ao transporte escolar, reforçando a proteção e cuidado com as crianças e os adolescentes.

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A iniciativa reforça a importância da atuação integrada entre as instituições, unindo esforços em prol da proteção das crianças e adolescentes, além de demonstrar o compromisso da 3ª CPM/I com a promoção de políticas preventivas e educativas voltadas à segurança da população.

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