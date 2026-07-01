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Atalaia realiza pagamento do Prêmio Escola 10 e reforça valorização dos profissionais da educação

Reconhecimento contempla os profissionais da rede municipal e celebra mais uma conquista da educação de Atalaia.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
01/07/2026 às 11h38
Atalaia realiza pagamento do Prêmio Escola 10 e reforça valorização dos profissionais da educação
Atalaia realiza pagamento do Prêmio Escola 10 e reforça valorização dos profissionais da educação.

A Prefeitura de Atalaia realizou, nesta terça-feira (30), o pagamento do Prêmio Escola 10, beneficiando os profissionais da rede municipal de ensino e reforçando o compromisso da gestão com a valorização da educação.

O prêmio representa o reconhecimento ao trabalho desenvolvido por gestores, professores, coordenadores, servidores e demais profissionais que, diariamente, contribuem para o fortalecimento da aprendizagem e para os resultados alcançados pelo município.

O prefeito Nicollas destacou que a iniciativa reconhece o empenho de toda a comunidade escolar e reafirma o compromisso da gestão em seguir investindo na educação.

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“É com muita alegria que realizamos o pagamento do Prêmio Escola 10. Esse incentivo demonstra a importância que damos à educação e reconhece o trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo dos últimos anos em Atalaia. Parabenizo todos os nossos profissionais, que engrandecem a educação do município, fazem nossos alunos avançarem e contribuem para que Atalaia continue se destacando. Vamos seguir nesse caminho de crescimento e progresso. Parabéns a todos.”

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A conquista é resultado do trabalho conjunto entre a gestão municipal, a Secretaria de Educação e toda a comunidade escolar. Nos últimos anos, Atalaia tem consolidado importantes avanços na área, com investimentos na infraestrutura das escolas, valorização dos profissionais e políticas voltadas para a melhoria da aprendizagem.

O pagamento do Prêmio Escola 10 reforça esse compromisso e celebra mais uma conquista da educação atalaiense, reconhecendo aqueles que fazem da escola um espaço de transformação e construção de oportunidades para milhares de estudantes.

 

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