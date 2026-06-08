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Câmara Municipal de Atalaia

Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia

Nova unidade vai ampliar o atendimento à primeira infância e beneficiar famílias daquela localidade.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
08/06/2026 às 17h49
Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia
Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia.

O prefeito Nicollas (PP) assinou, nesta segunda-feira (8), a ordem de serviço para a construção de uma creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia. A obra, aguardada há anos pelos moradores da comunidade, deve beneficiar diretamente crianças e famílias da região.

A nova unidade representa mais cuidado com a primeira infância, mais oportunidades para as famílias e mais investimentos no desenvolvimento do município.

Durante o ato de assinatura, o prefeito Nicollas destacou o compromisso da gestão em transformar necessidades da população em ações concretas.

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“Durante a campanha, assumimos esse compromisso olhando nos olhos de cada pai, cada mãe e cada família que sonhava com esse investimento. Hoje, tenho a alegria de dizer que esse sonho começou a virar realidade”, afirmou.

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Ainda segundo o gestor, a administração municipal segue trabalhando para fortalecer áreas essenciais, como educação e assistência às famílias, com obras que impactam diretamente na qualidade de vida da população.

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