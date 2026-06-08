Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para construção de creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia.

O prefeito Nicollas (PP) assinou, nesta segunda-feira (8), a ordem de serviço para a construção de uma creche no Povoado Santo Antônio, em Atalaia. A obra, aguardada há anos pelos moradores da comunidade, deve beneficiar diretamente crianças e famílias da região.

A nova unidade representa mais cuidado com a primeira infância, mais oportunidades para as famílias e mais investimentos no desenvolvimento do município.

Durante o ato de assinatura, o prefeito Nicollas destacou o compromisso da gestão em transformar necessidades da população em ações concretas.

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“Durante a campanha, assumimos esse compromisso olhando nos olhos de cada pai, cada mãe e cada família que sonhava com esse investimento. Hoje, tenho a alegria de dizer que esse sonho começou a virar realidade”, afirmou.

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Ainda segundo o gestor, a administração municipal segue trabalhando para fortalecer áreas essenciais, como educação e assistência às famílias, com obras que impactam diretamente na qualidade de vida da população.