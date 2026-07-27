Junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das representantes de Alagoas no Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026.

A junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das duas representantes de Alagoas no XI Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, realizado em Maceió entre os dias 23 e 26 de julho, no Parque de Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado. A outra representante do Estado foi a Luar do Sertão.

Organizado pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (CONAQJ), o evento reuniu quadrilhas juninas representantes de todas as regiões do país. A campeão foi a Garranxê de Roraima.

Em sua primeira participação em uma competição nacional, a Sanfona do Rei foi a primeira a se apresentar e terminou na 11º colocação.

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A temporada 2026 foi histórica para a junina atalaiense, que foi campeã do Forró & Folia do interior e vice-campeã alagoana.

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Junina Sanfona do Rei

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

Levando ao público um belíssimo espetáculo, repleto de simbolismo e referências a Santa Luzia e ao pássaro assum-preto, a junina atalaiense narrou a trajetória de Edmilson desde o seu nascimento, no interior de Pernambuco, até sua chegada a Alagoas, aos 10 anos de idade.