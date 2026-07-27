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Junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das representantes de Alagoas no Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026

Competição é organizada pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (CONAQJ).

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Interior Junino (Instagram)
27/07/2026 às 08h42
Junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das representantes de Alagoas no Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026
Junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das representantes de Alagoas no Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026.

A junina atalaiense Sanfona do Rei foi uma das duas representantes de Alagoas no XI Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, realizado em Maceió entre os dias 23 e 26 de julho, no Parque de Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado. A outra representante do Estado foi a Luar do Sertão.

Organizado pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (CONAQJ), o evento reuniu quadrilhas juninas representantes de todas as regiões do país. A campeão foi a Garranxê de Roraima.  

Em sua primeira participação em uma competição nacional, a Sanfona do Rei foi a primeira a se apresentar e terminou na 11º colocação. 

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A temporada 2026 foi histórica para a junina atalaiense, que foi campeã do Forró & Folia do interior e vice-campeã alagoana.

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Junina Sanfona do Rei 

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

Levando ao público um belíssimo espetáculo, repleto de simbolismo e referências a Santa Luzia e ao pássaro assum-preto, a junina atalaiense narrou a trajetória de Edmilson desde o seu nascimento, no interior de Pernambuco, até sua chegada a Alagoas, aos 10 anos de idade.

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