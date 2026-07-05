Luar do Sertão conquista o título do Grupo Especial na final do Circuito Alagoano de Quadrilhas realizada em Atalaia.

Atalaia foi palco, na noite deste sábado (4), da grande final do Grupo Especial do XXIII Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas 2026, consolidando mais uma vez o município como referência na valorização da cultura popular em Alagoas.
Com apresentações marcadas por criatividade, emoção e grandes espetáculos, a noite reuniu as quadrilhas Amanhecer no Sertão, Luar do Campo, Sanfona do Rei, Brilho Lunar, Canarraiá e Luar do Sertão, que conquistou o título de campeã estadual do Grupo Especial.
O evento reuniu um grande público no Campo São Sebastião, na Vila José Paulino, fortalecendo as tradições juninas e movimentando a economia local por meio da cultura.
Presente na programação, o prefeito Nicollas destacou a importância de incentivar as quadrilhas juninas e manter viva uma das maiores expressões culturais do Nordeste.
“É um prazer muito grande receber esse evento em Atalaia e incentivar a nossa cultura, valorizando as quadrilhas juninas e esse momento tão bonito que é o São João. A gente sabe do esforço, da dedicação e do trabalho que cada grupo realiza durante meses para entregar um espetáculo como o que vimos aqui hoje. Atalaia estará sempre de portas abertas para receber eventos como esse e continuar fortalecendo a nossa cultura.”, afirmou o prefeito.
A programação do Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas continua neste domingo (5), com a disputa da final do Grupo de Acesso, reunindo mais seis quadrilhas em uma noite de celebração da cultura popular nordestina.