Sanfona do Rei disputa seletiva estadual para representar Alagoas no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026

A temporada 2026 ainda não acabou para a junina atalaiense Sanfona do Rei. Após ser campeã do interior do Forró & Folia e ser vice-campeã alagoana, agora se prepara para disputar a Seletiva Alagoana que vai escolher as duas quadrilhas juninas que irão representar Alagoas no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026.
A seletiva acontece no próximo dia 24 de julho, no Parque da Pecuária, em Maceió. Além da Sanfona do Rei, estão na disputa as juninas Gonzagão, Fazendinha e Luar do Sertão. As duas melhores colocadas garantem vaga na competição nacional.
E Maceió será a sede do XI Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, considerado o maior da modalidade no país. O evento vai ser realizado entre os dias 23 e 26 de julho, no Parque de Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado, com entrada gratuita.
Representantes de 25 estados brasileiros participarão da competição, que reunirá grupos de todas as regiões do país na disputa pelo título de melhor quadrilha junina do Brasil. O evento é organizado pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (CONAQJ).
Junina Sanfona do Rei
Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.
Levando ao público um belíssimo espetáculo, repleto de simbolismo e referências a Santa Luzia e ao pássaro assum-preto, a junina atalaiense narrou a trajetória de Edmilson desde o seu nascimento, no interior de Pernambuco, até sua chegada a Alagoas, aos 10 anos de idade.