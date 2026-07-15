Sanfona do Rei disputa seletiva estadual para representar Alagoas no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026

A temporada 2026 ainda não acabou para a junina atalaiense Sanfona do Rei. Após ser campeã do interior do Forró & Folia e ser vice-campeã alagoana, agora se prepara para disputar a Seletiva Alagoana que vai escolher as duas quadrilhas juninas que irão representar Alagoas no Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026.

A seletiva acontece no próximo dia 24 de julho, no Parque da Pecuária, em Maceió. Além da Sanfona do Rei, estão na disputa as juninas Gonzagão, Fazendinha e Luar do Sertão. As duas melhores colocadas garantem vaga na competição nacional.

E Maceió será a sede do XI Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas 2026, considerado o maior da modalidade no país. O evento vai ser realizado entre os dias 23 e 26 de julho, no Parque de Pecuária José da Silva Nogueira, no bairro do Prado, com entrada gratuita.

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Representantes de 25 estados brasileiros participarão da competição, que reunirá grupos de todas as regiões do país na disputa pelo título de melhor quadrilha junina do Brasil. O evento é organizado pela Confederação Nacional de Quadrilhas Juninas (CONAQJ).

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Junina Sanfona do Rei

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

Levando ao público um belíssimo espetáculo, repleto de simbolismo e referências a Santa Luzia e ao pássaro assum-preto, a junina atalaiense narrou a trajetória de Edmilson desde o seu nascimento, no interior de Pernambuco, até sua chegada a Alagoas, aos 10 anos de idade.