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Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia

Evento reuniu moradores na véspera de São Pedro com shows, comidas típicas e valorização da cultura nordestina.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
28/06/2026 às 20h28 Atualizada em 28/06/2026 às 21h04
Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia
Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia. Foto: Divulgação

O vereador Jaminho Brasil realizou, na noite deste sábado (27), a segunda edição do Arraiá na Comunidade, no Alto do Cruzeiro, em Atalaia. O evento animou a véspera de São Pedro naquela comunidade, com muito forró, tradição e participação popular.

A festa contou com o apoio do prefeito Nicollas, da ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual Ceci e do pré-candidato a deputado federal Davi Maia.

Com decoração típica e uma variedade de comidas tradicionais do período junino, o Arraiá na Comunidade reuniu moradores de todas as idades em um ambiente marcado pela alegria, confraternização e valorização das raízes nordestinas.

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A programação contou com shows de artistas locais, como Elano Estourado, Alcebiades, Jadson Pegação e Wellington Brito, que animaram o público ao longo da noite.

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O vereador Jaminho Brasil destacou a importância do evento para a comunidade. “Foi uma noite linda e de muita alegria. Obrigado a todos que participaram e fizeram dessa festa um grande sucesso. Um agradecimento especial à Ceci, ao prefeito Nicolas e ao Davi Maia pelo apoio e parceria. Juntos, seguimos fortalecendo nossa cidade”, afirmou.

Participando ativamente de cada momento da festa, o vereador Jaminho Brasil mostrou mais uma vez que, além de fazer política, também sabe aproveitar as boas oportunidades de celebrar junto com os amigos.

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