Vereador Jaminho Brasil realiza segunda edição do Arraiá na Comunidade no Alto do Cruzeiro, em Atalaia. Foto: Divulgação

O vereador Jaminho Brasil realizou, na noite deste sábado (27), a segunda edição do Arraiá na Comunidade, no Alto do Cruzeiro, em Atalaia. O evento animou a véspera de São Pedro naquela comunidade, com muito forró, tradição e participação popular.

A festa contou com o apoio do prefeito Nicollas, da ex-prefeita e pré-candidata a deputada estadual Ceci e do pré-candidato a deputado federal Davi Maia.

Com decoração típica e uma variedade de comidas tradicionais do período junino, o Arraiá na Comunidade reuniu moradores de todas as idades em um ambiente marcado pela alegria, confraternização e valorização das raízes nordestinas.

Continua após a publicidade

A programação contou com shows de artistas locais, como Elano Estourado, Alcebiades, Jadson Pegação e Wellington Brito, que animaram o público ao longo da noite.

Continua após a publicidade

O vereador Jaminho Brasil destacou a importância do evento para a comunidade. “Foi uma noite linda e de muita alegria. Obrigado a todos que participaram e fizeram dessa festa um grande sucesso. Um agradecimento especial à Ceci, ao prefeito Nicolas e ao Davi Maia pelo apoio e parceria. Juntos, seguimos fortalecendo nossa cidade”, afirmou.

Participando ativamente de cada momento da festa, o vereador Jaminho Brasil mostrou mais uma vez que, além de fazer política, também sabe aproveitar as boas oportunidades de celebrar junto com os amigos.