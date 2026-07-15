Representando Atalaia, grupo Afro Odara participa da EXPO Serras e Quilombos

O município de Atalaia ganha destaque no cenário turístico de Alagoas ao participar da EXPO Serras e Quilombos, realizada no Maceió Shopping. Mais do que uma feira de negócios, o evento tem como objetivo apresentar o potencial da região e reforçar que os municípios estão preparados para receber turistas de todo o Brasil.

A programação é gratuita e promovida pela Instância de Governança Regional (IGR) Serras e Quilombos, em parceria com o Sebrae Alagoas, o Governo do Estado e a Associação Brasileira de Agências de Viagens (ABAV).

Durante a abertura oficial, realizada nesta quarta-feira (15), Atalaia marcou presença levando a força da sua cultura afro, com uma apresentação de destaque do grupo AFRO ODARA, considerado um dos maiores grupos afros de Alagoas. A performance encantou o público e evidenciou a riqueza cultural do município.

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Outro ponto alto da participação atalaiense foi a exposição de produtos artesanais da fábrica Sabor da Terra, que valoriza a produção local. A iniciativa é liderada pela empresária e vereadora Joana D’arck, que também esteve presente no evento representando a gestão municipal.

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A EXPO Serras e Quilombos reúne municípios como União dos Palmares, Ibateguara, Viçosa, São José da Laje, Maribondo, Murici, Chã Preta, Mar Vermelho, Tanque D’Arca, Flexeiras, Atalaia, Capela e Quebrangulo, formando um verdadeiro mosaico das potencialidades turísticas da região.