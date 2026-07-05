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Sanfona do Rei é vice-campeã Alagoana 2026 em Atalaia, com homenagem emocionante a Edmilson Mendes, o “Ceguinho do Centro”

É Atalaia de volta ao pódio do Campeonato Alagoano de Quadrilhas Juninas.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Liqal - Fotos: Divulgação
05/07/2026 às 10h38
Sanfona do Rei é vice-campeã Alagoana 2026 em Atalaia, com homenagem emocionante a Edmilson Mendes, o “Ceguinho do Centro”
Sanfona do Rei é vice-campeã Alagoana 2026 em Atalaia, com homenagem emocionante a Edmilson Mendes, o “Ceguinho do Centro”.

Em casa e com o apoio maciço da torcida, a junina Sanfona do Rei deu um verdadeiro show, garantiu mais uma belíssima apresentação e levou o nome de Atalaia ao pódio, conquistando o vice-campeonato do 23º Circuito Alagoano de Quadrilhas Juninas, promovido pela Liqal. A grande final foi realizada no São Sebastião, em Atalaia. A campeã foi a Luar do Sertão, que conquistou seu 17º alagoano e, a terceira colocada foi a Brilho Lunar. 

Com o tema “O coração canta o que os olhos não podem enxergar”, a junina atalaiense presta uma linda e emocionante homenagem à trajetória de Edmilson Mendes, conhecido carinhosamente como “Ceguinho do Centro”, figura emblemática da cultura popular alagoana.

Levando ao público um belíssimo espetáculo, repleto de simbolismo e referências a Santa Luzia e ao pássaro assum-preto, a junina atalaiense narrou a trajetória de Edmilson desde o seu nascimento, no interior de Pernambuco, até sua chegada a Alagoas, aos 10 anos de idade.

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A apresentação também destacou sua vida adulta em Maceió, onde se tornou conhecido por seu talento com o pandeiro, encantando o público no calçadão do comércio da capital alagoana.

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Desde o ano de 2012, quando a histórica e tricampeã alagoano junina Asa Branca foi vice-campeã alagoana, um representante do município de Atalaia não chegava tão próximo do lugar mais alto do pódio. 

Nascida em 2017, a Sanfona do Rei surgiu por meio de um grupo de amigos que dançava na antiga quadrilha Asa Branca, de Atalaia.

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