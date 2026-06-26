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Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular

Cortejo, forró, torcida pelo Brasil e muita animação marcaram uma das celebrações juninas mais tradicionais do município.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
26/06/2026 às 19h08 Atualizada em 26/06/2026 às 19h30
Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular
Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular. Foto: Assessoria.

Atalaia viveu, nesta quarta-feira (24), mais um capítulo de uma das tradições mais queridas do seu calendário cultural. O Casamento Matuto reuniu centenas de pessoas em um grande cortejo pelas ruas da cidade, celebrando a cultura popular nordestina em um dia marcado por alegria, música, forró e forte participação da população.

Logo nas primeiras horas da programação, participantes caracterizados como noivos, padrinhos, familiares e convidados deram o tom da festa. Vestidos a caráter, eles percorreram as principais ruas de Atalaia em um animado cortejo, levando irreverência, cores e muito arrasta-pé, enquanto moradores e visitantes acompanhavam o desfile e celebravam uma tradição que atravessa gerações.

Ao longo do percurso, o clima de confraternização tomou conta da cidade, reforçando o espírito junino e o orgulho dos atalaienses por uma manifestação cultural que faz parte da identidade do município.

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A programação também reuniu o público para acompanhar a transmissão da partida da Seleção Brasileira, em um momento de integração entre famílias, amigos e visitantes. Logo após o jogo, a festa continuou com muito forró ao som de Wellington Brito e Fabinho Testado, que animaram o público e encerraram a programação em clima de celebração.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de manter vivas as tradições que fazem parte da história de Atalaia e agradeceu a participação da população. “É emocionante ver o carinho com que o nosso povo abraça essa tradição. O Casamento Matuto faz parte da história de Atalaia e reúne famílias, amigos e visitantes em um momento de alegria, cultura e valorização das nossas raízes. A participação de centenas de pessoas mostra que essa tradição continua viva e cada vez mais forte. Nossa gestão seguirá incentivando e preservando manifestações culturais como essa, que representam a identidade do nosso município”, afirmou.

Além de fortalecer a cultura popular, o Casamento Matuto também movimentou a economia local, impulsionando o comércio, beneficiando ambulantes e valorizando artistas da terra, que fizeram a festa acontecer.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições nordestinas, proporcionando momentos de lazer, integração e preservação do patrimônio cultural do município. Símbolo da identidade atalaiense, o evento reune gerações em torno daquilo que Atalaia tem de mais bonito: a força da sua cultura e o orgulho das suas tradições.

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