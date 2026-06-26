Casamento Matuto transforma as ruas de Atalaia em um grande palco da cultura popular

Atalaia viveu, nesta quarta-feira (24), mais um capítulo de uma das tradições mais queridas do seu calendário cultural. O Casamento Matuto reuniu centenas de pessoas em um grande cortejo pelas ruas da cidade, celebrando a cultura popular nordestina em um dia marcado por alegria, música, forró e forte participação da população.

Logo nas primeiras horas da programação, participantes caracterizados como noivos, padrinhos, familiares e convidados deram o tom da festa. Vestidos a caráter, eles percorreram as principais ruas de Atalaia em um animado cortejo, levando irreverência, cores e muito arrasta-pé, enquanto moradores e visitantes acompanhavam o desfile e celebravam uma tradição que atravessa gerações.

Ao longo do percurso, o clima de confraternização tomou conta da cidade, reforçando o espírito junino e o orgulho dos atalaienses por uma manifestação cultural que faz parte da identidade do município.

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A programação também reuniu o público para acompanhar a transmissão da partida da Seleção Brasileira, em um momento de integração entre famílias, amigos e visitantes. Logo após o jogo, a festa continuou com muito forró ao som de Wellington Brito e Fabinho Testado, que animaram o público e encerraram a programação em clima de celebração.

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O prefeito Nicollas destacou a importância de manter vivas as tradições que fazem parte da história de Atalaia e agradeceu a participação da população. “É emocionante ver o carinho com que o nosso povo abraça essa tradição. O Casamento Matuto faz parte da história de Atalaia e reúne famílias, amigos e visitantes em um momento de alegria, cultura e valorização das nossas raízes. A participação de centenas de pessoas mostra que essa tradição continua viva e cada vez mais forte. Nossa gestão seguirá incentivando e preservando manifestações culturais como essa, que representam a identidade do nosso município”, afirmou.

Além de fortalecer a cultura popular, o Casamento Matuto também movimentou a economia local, impulsionando o comércio, beneficiando ambulantes e valorizando artistas da terra, que fizeram a festa acontecer.

Promovido pela Prefeitura de Atalaia, o evento reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização das tradições nordestinas, proporcionando momentos de lazer, integração e preservação do patrimônio cultural do município. Símbolo da identidade atalaiense, o evento reune gerações em torno daquilo que Atalaia tem de mais bonito: a força da sua cultura e o orgulho das suas tradições.

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