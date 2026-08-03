Presidente da Afro Odara de Atalaia cria Liga Afro do Interior, que já reúne 12 municípios alagoanos

Primeira atividade oficial da Liga foi o 1º Encontro de Percussionistas de Viçosa e região, realizado pelo grupo anfitrião BRATUSKADA.

O presidente do coletivo Afro Odara de Atalaia, Felipe Kauê, deu mais um importante passo em defesa da cultura popular afro-brasileira ao criar a Liga Afro do Interior de Alagoas, iniciativa que já nasce fortalecida com a adesão de 12 municípios. A proposta da Liga é promover, fortalecer e integrar grupos afro, percussionistas e manifestações culturais por meio da musicalidade, do samba-reggae e da valorização das tradições populares brasileiras.

A primeira atividade oficial da Liga foi o 1º Encontro de Percussionistas de Viçosa e região, realizado pelo grupo anfitrião Bratuskada, com o apoio da Prefeitura Municipal de Viçosa, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

O encontro reuniu músicos, percussionistas e representantes de diversos grupos culturais, consolidando um espaço de intercâmbio, formação e fortalecimento da identidade afro-brasileira no interior do estado.

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Atualmente, integram a Liga Afro do Interior os municípios e seus respectivos grupos: Atalaia (Afro Odara), Viçosa (Bratuskada), Palmeira dos Índios (Afoxé Okê Arô / Pau e Lata / Fórum Afro Permanente), União dos Palmares (Afoxé Olóómi Áyyéé), Arapiraca (Afro Ara / Grupo Brilho da Raça), Flexeiras (Ilê Funké), Penedo (Grupo Tim’bodé Samba Reggae), Santana do Ipanema (Banda Batuque é Massa), Maribondo (Grupo Raízes do Brasil), Capela (Banda Afro Raizes ), Cajueiro (Banda Afro Maracatu) e Pilar (Grupo Afro Ginga), totalizando 12 participantes. Além de outros municípios que já manifestaram interesse na adesão.

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Segundo Felipe Kauê, a Liga surge como um instrumento de união entre os grupos afro do interior, incentivando a realização de encontros, festivais, oficinas e ações culturais que valorizem a percussão, o samba-reggae e a cultura popular, fortalecendo o protagonismo dos artistas e mestres da tradição em todo o estado de Alagoas.