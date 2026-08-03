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Tríduo Festivo celebra os 263 da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, em Atalaia

Celebrações foram marcadas por momentos de fé, oração e devoção.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Pascom Brotas
03/08/2026 às 08h58
Tríduo Festivo celebra os 263 da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, em Atalaia
Tríduo Festivo celebra os 263 da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas, em Atalaia. Foto: Pascom Brotas.

De 30 de julho a 2 de agosto a comunidade católica do município de Atalaia esteve reunida para participar do Tríduo Festivo em honra aos 263 anos da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas. As celebrações foram marcadas por momentos de fé, oração e devoção. 

Uma das mais antigas a surgir em Alagoas, a pequena Igreja dedicada à Nossa Senhora das Brotas, que foi parte importante no processo de povoamento do Arraial dos Palmares, se tornou paroquial em 31 de julho de 1763. A iniciativa foi do Bispado de Olinda, erigindo canonicamente a Freguesia de Atalaia e nomeando como seu primeiro Vigário o Padre Antônio Rodrigues Portela, e seu coadjutor o Padre Antônio da Rocha Barbosa.

Para o pároco, Padre Magalhães, a data foi celebra com alegria e gratidão aos anos de história, fé e evangelização.

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“Ao longo dessas mais de duas centenas de anos, incontáveis vidas foram transformadas pelo anúncio do Evangelho, pelos sacramentos e pela intercessão de Nossa Senhora das Brotas. Somos herdeiros de uma história construída por gerações que mantiveram viva a chama da fé. Que esta data renove em cada um de nós o compromisso de sermos uma Igreja acolhedora, missionária e fiel a Cristo, seguindo o exemplo de nossa Padroeira. Parabéns à nossa querida Paróquia pelos seus 263 anos! Que Deus continue derramando abundantes bênçãos sobre toda a comunidade paroquial”, destacou.

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Um dos momentos mais emocionantes do encerramento, realizado neste domingo (2), foi a celebração da Primeira Eucaristia de crianças da comunidade. Durante a cerimônia, elas receberam Jesus Cristo pela primeira vez na Sagrada Comunhão, em um ato de profunda fé e significado para a Igreja Católica.

Entre os celebrantes convidados do Tríduo Festivo, o Padre José Alex, que esteve a frente da Paróquia de Nossa Senhora das Brotas de 2012 a 2021. “Estão sendo noites de oração, comunhão e alegria, em que rendermos graças a Deus por toda a história de fé construída em nossa comunidade”, comentou.

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