Arena da Copa terá transmissão de Brasil x Noruega e show de Angélica Nunes.

A Prefeitura de Atalaia convida a população para viver mais um grande momento de emoção e torcida na Arena da Copa. Neste domingo (5), a partir das 16h, a Praça Zé do Pedrinho, na Vila José Paulino, será palco da transmissão ao vivo da partida entre Brasil e Noruega.

Além de acompanhar o jogo em telão, o público contará com muita animação antes e depois da partida ao som da cantora Angélica Nunes, garantindo uma programação especial para reunir famílias, amigos e torcedores.

A iniciativa faz parte da programação organizada pela Prefeitura de Atalaia para incentivar a convivência comunitária e proporcionar momentos de lazer e entretenimento para a população durante os jogos da Seleção Brasileira.

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O prefeito Nicollas destacou o convite para que os atalaienses participem de mais esse momento de união.

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“A Arena da Copa já se tornou um espaço de encontro da nossa gente. Convidamos toda a população para vestir a camisa do Brasil, reunir a família e os amigos e viver conosco mais uma tarde de muita torcida, alegria e confraternização", disse.

A Prefeitura de Atalaia reforça o convite para que a população participe da programação e torça pela Seleção Brasileira em um ambiente preparado para receber os torcedores com conforto, segurança e muita animação.

Serviço:

Evento: Arena da Copa

Jogo: Brasil x Noruega

Data: Domingo, 5 de julho

Horário: A partir das 16h

⁠Local: Praça Zé do Pedrinho – Vila José Paulino

Atração musical: Angélica Nunes (show antes e depois do jogo)