Dos campos do Projeto Cidadão Alagoano em Atalaia para a base do Vitória-BA. Foto: Divulgação.

Aluno do Projeto Cidadão Alagoano, desenvolvido no município de Atalaia, Matheus, de 13 anos, já começa a escrever uma história que inspira. Após se destacar em uma peneira realizada na cidade, o jovem foi convocado para integrar as categorias de base do Vitória-BA, mostrando que talento, dedicação e oportunidade podem transformar vidas.

Desenvolvido pela instituição social O Consolador, o Projeto Cidadão Alagoano acredita que o esporte vai muito além da competição. A iniciativa utiliza o futebol como ferramenta de inclusão social, promovendo educação, disciplina, desenvolvimento de valores e novas perspectivas para crianças e adolescentes.

"Como sempre falo, a oportunidade vem para todos, e hoje estamos conseguindo transformar vidas por meio do futebol", destaca o professor Júnior Balino, responsável pelas aulas de futebol do projeto.

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Para a presidente da instituição, Ana Fragoso, a conquista de Matheus representa o impacto que o investimento na infância e na juventude pode gerar.

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"Ver um dos nossos alunos alcançar esse sonho reforça que investir na infância e na juventude é investir em um amanhã melhor. Parabéns, Matheus! Que essa seja apenas a primeira de muitas conquistas. Estamos na torcida por você", afirma.

Fundada em 27 de abril de 1941, a instituição social O Consolador desenvolve programas e projetos socioeducativos, culturais e de qualificação profissional voltados para crianças, adolescentes, jovens e famílias em situação de risco e vulnerabilidade social.