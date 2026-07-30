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Câmara Municipal de Maceió homenageia legado de Aloísio Chulapa por sua trajetória no futebol

Por proposta do presidente Chico Filho, ex-jogador recebeu o Título de Cidadão Honorário de Maceió

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Dicom CMM - Fotos: Matheus Marinho
30/07/2026 às 19h08 Atualizada em 30/07/2026 às 19h15
Câmara Municipal de Maceió homenageia legado de Aloísio Chulapa por sua trajetória no futebol
Por proposta do presidente Chico Filho, ex-jogador recebeu o Título de Cidadão Honorário de Maceió.

Reconhecer a carreira de um atleta que sempre levou o nome de Alagoas por onde passou eleva ainda mais o legado de Aloísio José da Silva, o Aloísio Chulapa, que recebeu nesta quinta-feira (30), o Título de Cidadão Honorário de Maceió, na Câmara Municipal. A honraria foi proposta pelo presidente Chico Filho, e aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Ao presidir a sessão solene, Chico convidou para fazer parte da mesa, além do homenageado, o ex-prefeito de Atalaia, Chico Vigário; o vereador de Atalaia, Rudinho Rodrigues; e Jorge Borçato, presidente da Federação Nacional dos Atletas de Futebol. Também participaram da sessão os vereadores Jônatas Omena, Tácio Melo e Gerônimo Barbosa.

Ao conceder a honraria para Aloísio Chulapa, Chico Filho fez questão de destacar que Alagoas precisar valorizar as suas personalidades.

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“Estamos ao lado de um campeão mundial, e isso muito nos honra. Aloísio Chulapa, o nosso ‘Chula’, é uma personalidade alagoana e uma referência em todo o Brasil. É um apaixonado pelo futebol e também sensível às carências de sua cidade. Eu já presenciei o Aloísio Chulapa ser reverenciado no Estádio do Morumbi, no jogo do São Paulo, em meio a tantos jogadores que fizeram história no clube, a exemplo do Zetti e do Macedo. Esta homenagem é necessária porque por onde você passa, leva o nome de sua Atalaia, de Maceió e de Alagoas. Aloísio é um amigo de todos, humilde e expoente do nosso futebol”, descreveu o presidente da Câmara, que é um apaixonado por futebol.

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Natural de Atalaia, Aloísio Chulapa dedicou grande parte de sua vida ao futebol. Aos receber o Título de Cidadão Honorário de Maceió, o ‘Chula’ foi puramente emoção. Lembrou da falta que faz seu pai, citou a importância de sua mãe, de sua esposa Luíza, seu filho Rogério Ceni, amigos, familiares e agradeceu a iniciativa da Câmara Municipal, por meio da proposição de Chico Filho.

“Em Atalaia, eu fui garçom de uma churrascaria e quase fui demitido quando comemorei um gol do São Paulo na final do Mundial de Clubes. Anos depois, eu estava sendo o garçom do título mundial do São Paulo, em 2005. Meu pai sempre me ensinou a ajudar o próximo e por isso estou sempre feliz e realizado. Hoje, ao receber esta homenagem, vejo que é reflexo de tudo isso que eu fiz em campo, que eu fiz pelas pessoas. Então, este Título de Cidadão Honorário de Maceió vai me fazer ainda mais feliz e alegre”, discursou Aloísio Chulapa.

O ex-jogador fez questão de ressaltar que Alagoas tem mais referências que são campões mundiais, a exemplo do Peu (ex-Flamengo e CSA), Roberto Firmino (ex-Liverpool) e da Rainha Marta, eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo.

Usaram a tribuna da Câmara para destacar o legado de Aloísio Chulapa, a sua esposa Luíza; o vereador Rudinho Rodrigues; Júnior Vigário, filho do ex-prefeito Júnior Vigário; Rodolfo Rodrigues, amigo e advogado; Márcio Roberto, amigo e advogado; e o irmão Betânio.

Em campo

Vitorioso nos gramados, Aloísio Chulapa marcou mais de 100 gols e iniciou a sua carreira no Clube de Regatas Brasil (CRB), chegou a jogar no Flamengo e no Guarani antes de se destacar no Goiás, clube que defendeu em 1997. Também atuou no Saint-Etienne e no Paris Saint-Germain, na França.

Retornou ao Brasil em 2005, quando deixou o Rubin Kazan (Rússia) e defendeu o Atlético-PR. Foi multicampeão pelo São Paulo, depois vendido para o Al-Rayyan, do Qatar. Voltou ao Brasil em 2009 para o Vasco da Gama, e também vestiu a camisa do Ceará.

Na reta final de sua carreira, Aloísio Chulapa voltou a jogar pelo CRB e também jogou no Sport Clube Atalaia, o time de sua cidade natal.

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