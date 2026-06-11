Representando a AMA, Francisco Batinga palestra no maior evento do Brasil voltado à gestão pública

Francisco Batinga palestra no maior evento do Brasil voltado à gestão pública.

O assessor técnico da Associação dos Municípios Alagoanos (AMA), o atalaiense Francisco Batinga, participou nesta quarta-feira (10) como palestrante do XI Fórum Nacional da Rede de Parcerias, Transferências e Compras Públicas (XI PARCOM), realizado em Brasília.

Promovido pela Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SEGES/MGI), o evento é considerado o maior do Brasil voltado à gestão pública, reunindo especialistas, gestores e representantes de instituições de todo o país.

Durante o fórum, Batinga conduziu a palestra com o tema “Experiências Exitosas da Rede de Parcerias em uma Associação Municipalista”, na qual apresentou iniciativas desenvolvidas pela AMA no fortalecimento da gestão municipal e no apoio técnico aos municípios alagoanos. Ele esteve acompanhado de Eduardo Ferreira e Arthur Costa.

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“Foi um momento de troca de conhecimento, diálogo e aprendizado, mostrando como a cooperação entre os entes federativos e o acesso às oportunidades podem transformar a realidade dos municípios”, destacou Francisco Batinga.

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O assessor técnico também agradeceu aos participantes e ressaltou a importância do debate promovido durante o evento. “Seguimos trabalhando para fortalecer a gestão pública, ampliar oportunidades e levar mais desenvolvimento para quem mais precisa”, afirmou.

O convite para participação no fórum representa um reconhecimento ao trabalho técnico realizado pela AMA e à atuação da entidade na construção de soluções voltadas ao fortalecimento das administrações municipais.

Para o presidente da AMA, Marcelo Beltrão, a presença de Batinga como palestrante reforça a credibilidade da instituição. “É um reconhecimento que nos orgulha muito. Francisco representa uma equipe comprometida em apoiar os municípios alagoanos com responsabilidade, inovação e resultados. Ver esse trabalho sendo reconhecido nacionalmente fortalece ainda mais o papel da AMA no municipalismo brasileiro”, destacou.

A participação no evento nacional também coloca Alagoas em evidência no cenário nacional de inovação e cooperação institucional, evidenciando o protagonismo do estado nas discussões sobre gestão pública.

Francisco Batinga

Francisco Batinga é administrador, especialista em Gestão Pública e Gestão Municipal, com ampla experiência no fortalecimento da gestão pública municipal e na captação de recursos para municípios.

Atualmente atua como Assessor Técnico da Associação dos Municípios Alagoanos - AMA, onde também coordena a Rede de Captação e Gestão de Recursos.

É Coordenador do Elo Municipalista da Rede de Parcerias do Governo Federal e membro do Comitê Gestor Nacional da Rede.

Integra diversos conselhos, câmaras setoriais e comitês estratégicos nas áreas de recursos hídricos, desenvolvimento rural, agricultura familiar, saneamento, mediação de conflitos agrários e primeira infância, contribuindo para a construção de políticas públicas e o fortalecimento institucional dos municípios.

Também preside o Instituto Zequinha Batinga, entidade voltada ao desenvolvimento social, cultural, esportivo e à promoção da cidadania.

Na A3 Assessoria, coloca toda essa experiência a serviço da elaboração de projetos, captação de recursos, planejamento estratégico, fortalecimento institucional e desenvolvimento municipal.