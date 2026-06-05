Estudante do IFAL Campus Satuba, atalaiense Júlio César representou Alagoas em missão espacial simulada em Brasília/DF.

Um atalaiense esteve representando Alagoas na 1ª Simulação de Missão Espacial Lunar, realizada em Brasília/DF, entre os dias 3 e 5 de abril deste ano. Estudantes do Instituto Federal de Alagoas (Ifal) campus Satuba, Júlio César de Araújo Lima, que reside no Pirajá, zona rural de Atalaia, e Suelen Correia, foram os representantes de Alagoas.

O evento ocorreu no Centro de Treinamento Espacial da Wogel Enterprise Aerospace (WEA), que promove a inclusão tecnológica e pesquisas aeroespaciais desde 2003.

Os estudantes selecionados para a jornada científica pertencem ao Polo Olímpico de Astronomia e Astronáutica (POAA) do Ifal Campus Satuba, onde atuam como bolsistas. A participação na simulação nacional é um desdobramento das atividades de pesquisa e estudo desenvolvidas pelo Polo, que visa incentivar o engajamento de alunos de excelência em competições de conhecimento e projetos de tecnologia de ponta.

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A 'Missão MOON', inspirada no programa Artemis da NASA, selecionou jovens cientistas de destaque no Brasil para uma imersão científica de 72 horas. Durante o período, a tripulação, composta por dez integrantes, operou na estação espacial análoga Wogel SpaceLab, submetendo-se a treinamentos rigorosos de sobrevivência, coleta de mineração lunar e protocolos de emergência, como reparos em panes elétricas e resgate de tripulantes.

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O cronograma da missão incluiu atividades coordenadas por uma equipe multidisciplinar de doutores, engenheiros e especialistas em TI. Os alunos do campus Satuba participaram de instruções sobre coleta e análise microscópica de regolito lunar, monitoramento de saúde em ambiente isolado e elaboração de relatórios técnicos complexos.

Ao diplomar Júlio César, Wogel registrou que sua "conduta profissional, aliada à determinação e ao trabalho em equipe", foi essencial para o sucesso dos objetivos científicos e operacionais do projeto. O comandante reforçou que ambos os alunos demonstram o espírito de inovação necessário para a exploração espacial.

Júlio César descreveu a missão como a realização de um sonho e uma porta de entrada para a astronomia. "Aprendemos sobre convivência, sobrevivência e trabalho em equipe. Eles tiraram nossos celulares e passamos quase 48 horas sem tomar banho, deixando a tripulação embarcar de cara nessa jornada fantástica", relatou o estudante, agradecendo ao Ifal e à Wogel pela oportunidade.

A conquista foi celebrada pela professora Ana Paula Praxedes. Docente de Física, Ana destacou o protagonismo dos jovens e o impacto dessa trajetória na instituição. Segundo ela, a participação reforça a consolidação do polo astronômico, alinhando o ensino às diretrizes da BNCC. "Aos poucos, com o nosso pólo de Astronomia, estamos mudando a realidade do nosso campus e inserindo a cultura da Astronomia nele", afirmou a docente.

A professora ressaltou que a viagem foi viabilizada pelo apoio da reitoria, que custeou os deslocamentos. "Destaco que a ida ao evento da Wogel, que é pago, foi uma conquista exclusiva dos alunos, que se empenharam e conseguiram uma bolsa integral", pontuou.