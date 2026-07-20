Prefeito Nicollas acompanha avanço das obras do Complexo Esportivo no Distrito Branca.

Neste final de semana, o prefeito Nicollas (PP) esteve no Distrito Branca, para mais uma vez acompanhar de perto o andamento das obras do Complexo Esportivo, um espaço pensado para promover mais qualidade de vida, esporte, lazer e convivência para toda a população.

Nicollas destacou que a gestão segue trabalhando intensamente e que falta pouco para entregar esse espaço esportivo e de lazer aos moradores daquela localidade.

“Em breve, os moradores vão poder aproveitar um complexo moderno, pensado para incentivar a prática do esportiva e reunir famílias, amigos e atletas”, comentou.

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O equipamento está sendo implantado em uma área estratégica do distrito e contará com uma estrutura ampla e moderna, pensada para atender pessoas de todas as idades. O projeto inclui campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de basquete, pista para caminhada e corrida, além de parque infantil, ampliando as oportunidades de prática esportiva e fortalecendo a integração social.