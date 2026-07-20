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Prefeito Nicollas acompanha avanço das obras do Complexo Esportivo no Distrito Branca

Espaço foi pensado para promover mais qualidade de vida, esporte, lazer e convivência para toda a população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
20/07/2026 às 13h14
Prefeito Nicollas acompanha avanço das obras do Complexo Esportivo no Distrito Branca
Prefeito Nicollas acompanha avanço das obras do Complexo Esportivo no Distrito Branca.

Neste final de semana, o prefeito Nicollas (PP) esteve no Distrito Branca, para mais uma vez acompanhar de perto o andamento das obras do Complexo Esportivo, um espaço pensado para promover mais qualidade de vida, esporte, lazer e convivência para toda a população.

Nicollas destacou que a gestão segue trabalhando intensamente e que falta pouco para entregar esse espaço esportivo e de lazer aos moradores daquela localidade. 

“Em breve, os moradores vão poder aproveitar um complexo moderno, pensado para incentivar a prática do esportiva e reunir famílias, amigos e atletas”, comentou.

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O equipamento está sendo implantado em uma área estratégica do distrito e contará com uma estrutura ampla e moderna, pensada para atender pessoas de todas as idades. O projeto inclui campo de futebol, quadra poliesportiva, quadra de basquete, pista para caminhada e corrida, além de parque infantil, ampliando as oportunidades de prática esportiva e fortalecendo a integração social.

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