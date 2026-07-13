Juventus Olhos D’água e Escurinho fazem a grande final da 2ª Super Copa Santo Antônio

Escurinho é uma das equipes finalista da 2ª edição da Super Copa Santo Antônio.

Juventus Olhos D’água e Escurinho decidem no próximo dia 26 de julho, na Arena Ceci Vigário, no Distrito Santo Antônio, em Atalaia, a segunda edição da Super Copa Santo Antônio de futebol amador. Os dois times chegaram à decisão após superarem nas semifinais as equipes do Juventus Sapucaia e do Missionários, respectivamente.

No jogo dos Juventus, melhor para a equipe do Povoado Olhos D’água, que venceu por a 1 a 0, com gol de João Paulo.

Na outra partida das semifinais, o artilheiro Leandro Marcolino marcou o gol que garantiu o Escurinho na decisão, eliminando a equipe da casa, o Missionários.

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A organização ainda irá definir e divulgar oficialmente o horário da decisão, que promete ser um grande jogo entre as duas melhores equipes da competição.