Davi Davino Filho participa de missa do Vaqueiro em Delmiro Gouveia, e destaca união pela mudança em Alagoas.

Neste domingo (12), o pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho participou da tradicional Missa do Vaqueiro, em Delmiro Gouveia, Sertão de Alagoas. A celebração reuniu vaqueiros, famílias e lideranças da região em um momento de fé, tradição e valorização da cultura sertaneja.

Durante o evento, Davi destacou a importância da união dos alagoanos e afirmou que a política deve ser um instrumento para transformar a vida das pessoas. Segundo ele, é por meio dela que é possível promover mudanças e construir um futuro melhor para o estado.

Ao lado do padre Eraldo, ex-prefeito de Delmiro, e do deputado estadual Antônio Albuquerque, Davi acompanhou a celebração e reforçou a importância de preservar as tradições do Sertão alagoano e de manter o diálogo com a população.

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Em seu discurso, também falou sobre o desejo de ampliar para todo o estado a relação de confiança construída ao longo de sua trajetória política. "Lá na minha região, eu já conquistei o coração daquelas pessoas. E peço a Deus que eu consiga espalhar essa conquista por todo o resto de Alagoas", afirmou.

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Ao reforçar a conexão entre a capital e o Sertão, Davi ressaltou que o que une os alagoanos é maior do que qualquer diferença regional. "Eu sou de Maceió, vocês são sertanejos. Mas todos nós somos uma coisa só. Todos nós somos alagoanos. Todos nós queremos o futuro do nosso Estado", declarou.