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Davi Davino Filho defende novo pacto para reduzir filas na saúde e ampliar atendimento especializado no interior

Com atuação voltada à área da saúde, Davi afirma que o desafio vai além da ampliação da estrutura física.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
10/07/2026 às 10h00
Davi Davino Filho defende novo pacto para reduzir filas na saúde e ampliar atendimento especializado no interior
Davi Davino Filho defende novo pacto para reduzir filas na saúde e ampliar atendimento especializado no interior.

A redução do tempo de espera por consultas, exames e atendimentos especializados deve ser uma das prioridades da saúde pública em Alagoas. A avaliação é do pré-candidato ao Senado Davi Davino Filho, que defende a construção de soluções integradas entre União, Estado e municípios para ampliar o acesso da população aos serviços, especialmente nas cidades do interior.

Com atuação voltada à área da saúde, Davi afirma que o desafio vai além da ampliação da estrutura física. Para ele, é preciso garantir que o cidadão consiga atendimento no momento em que precisa, sem enfrentar longos períodos de espera por um diagnóstico ou tratamento. Entre as medidas defendidas estão o fortalecimento da rede de atendimento, a ampliação da oferta de especialistas, o uso da telemedicina e mais investimentos em hospitais regionais.

"Não é justo que uma mãe espere meses por uma consulta para o filho ou que um idoso precise viajar centenas de quilômetros para conseguir atendimento especializado. Saúde não pode esperar. Precisamos aproximar os serviços da população, fortalecer os hospitais do interior e buscar recursos para reduzir as filas que tanto afligem os alagoanos", afirmou Davi Davino Filho.

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Segundo o pré-candidato, a experiência acumulada na área da saúde reforça a necessidade de investir em uma rede mais eficiente e regionalizada. Davi defende que o Senado tenha papel ativo na articulação de recursos e políticas públicas que ampliem a capacidade de atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo mais agilidade, dignidade e acesso aos serviços para quem vive em todas as regiões de Alagoas.

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"Quando a saúde chega mais perto das pessoas, quem ganha é a população. O nosso compromisso é trabalhar para que nenhum alagoano deixe de fazer um exame, uma consulta ou um tratamento por falta de acesso. Esse é um desafio que precisa unir governos e colocar o cidadão em primeiro lugar", concluiu.

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