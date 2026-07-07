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“Já fiz por Atalaia, agora quero fazer por Alagoas”: Ceci destaca legado e reforça compromisso com os alagoanos

Ceci destacou que decidiu construir uma pré-campanha diferente, baseada na proximidade com as pessoas, na escuta e no diálogo.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
07/07/2026 às 10h55
“Já fiz por Atalaia, agora quero fazer por Alagoas”: Ceci destaca legado e reforça compromisso com os alagoanos
“Já fiz por Atalaia, agora quero fazer por Alagoas”: Ceci destaca legado e reforça compromisso com os alagoanos.

Nesta segunda-feira (6), a ex-prefeita de Atalaia e pré-candidata a deputada estadual, Ceci, participou do Panorama Político Podcast, onde falou sobre sua trajetória, os resultados alcançados durante sua gestão no município e os próximos passos de sua caminhada por Alagoas.

Durante a entrevista, Ceci destacou que decidiu construir uma pré-campanha diferente, baseada na proximidade com as pessoas, na escuta e no diálogo.

“Eu acredito nessa política de olhar no olho, de conversar e de entender o que as pessoas realmente precisam. É assim que quero percorrer Alagoas: de casa em casa, ouvindo cada história e conhecendo de perto as necessidades do nosso povo”, afirmou.

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A ex-prefeita também relembrou a decisão de deixar a Prefeitura de Atalaia para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa e reforçou que a motivação continua sendo a mesma que guiou sua gestão.

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“Quando fui prefeita de Atalaia, entendia que cada dia sem trabalhar era um dia a menos para transformar a vida das pessoas. Essa continua sendo a minha missão. Já fiz muito por Atalaia e agora quero fazer ainda mais por Alagoas”, disse.

Ao longo da entrevista, Ceci ressaltou que tem sido recebida com carinho por onde passa durante a pré-campanha e agradeceu a confiança demonstrada pela população.

“Cada abraço, cada sorriso e cada conversa renovam a minha vontade de continuar trabalhando. Chego em casa todos os dias com o coração feliz por tudo que tenho vivido. Amo Alagoas e quero ser a voz das pessoas, representando cada alagoano com muito trabalho, responsabilidade e fé em Deus.”

No podcast, Ceci também falou sobre sua experiência administrativa, os avanços conquistados em Atalaia e defendeu uma política construída com presença, diálogo e compromisso com quem mais precisa. Segundo ela, cuidar das pessoas continuará sendo a missão que orienta sua atuação pública e o principal propósito da nova etapa de sua trajetória política.

 

 
 
 
 
 
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