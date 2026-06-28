Breno e Dudu Albuquerque declaram apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado.

A pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado Federal ganhou um importante reforço político nesta quinta-feira com a declaração de apoio do deputado estadual Breno Albuquerque e do ex-deputado estadual Dudu Albuquerque. O movimento fortalece o projeto eleitoral do pré-candidato e amplia sua base de sustentação no Agreste alagoano.

Com forte atuação em Arapiraca, Breno e Dudu Albuquerque somam ao grupo político de Davi Davino Filho a influência de uma das principais lideranças da segunda maior cidade de Alagoas. O apoio reforça o peso estratégico do município nas articulações para as eleições de 2026 e evidencia a importância da região na composição das alianças estaduais.

A adesão representa mais um passo na construção da pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado, que segue ampliando o diálogo com lideranças políticas em diferentes regiões de Alagoas. A movimentação reforça o cenário de intensificação das alianças e das definições que começam a moldar a disputa eleitoral do próximo ano.