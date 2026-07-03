20°C 27°C
Atalaia, AL
Publicidade
Câmara Municipal de Atalaia
Copervales

Pesquisa Real Time Big Data confirma crescimento de Davi Davino Filho na disputa pelo Senado em Alagoas

O levantamento foi realizado entre os dias 29 e 30 de junho com 1.600 eleitores.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro
03/07/2026 às 15h17
Pesquisa Real Time Big Data confirma crescimento de Davi Davino Filho na disputa pelo Senado em Alagoas
Pesquisa Real Time Big Data confirma crescimento de Davi Davino Filho na disputa pelo Senado em Alagoas.

A pesquisa Real Time Big Data, liberada nesta sexta-feira (1º) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AL-02519/2026, aponta o crescimento da pré-candidatura de Davi Davino Filho (Republicanos) na disputa pelas duas vagas de Alagoas no Senado Federal. O levantamento, realizado entre os dias 29 e 30 de junho com 1.600 eleitores, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado, que considera a soma do primeiro e do segundo voto para o Senado, Davi Davino Filho aparece com 18% das intenções de voto, consolidando-se entre os principais nomes da disputa. À frente estão Alfredo Gaspar, com 24%, e Renan Calheiros, com 22%, enquanto Arthur Lira registra 16%.

Ao comentar o resultado, Davi afirmou que o levantamento reflete o sentimento de mudança percebido durante suas visitas aos municípios alagoanos. "Essa pesquisa mostra o que escuto todos os dias nas ruas. Alagoas está cansada de ver os mesmos grupos políticos no poder há décadas. Chegou a hora da renovação, e acredito que a vontade do povo será confirmada nas urnas. A coragem vai vencer", declarou.

Continua após a publicidade

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió.
Política Há 3 dias

Davi Davino Filho participa de encontro com mais de 600 lideranças da Igreja Quadrangular em Maceió

Pré-candidato ao Senado foi convidado pelo presidente estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular em Alagoas, reverendo João Luiz.

 Breno e Dudu Albuquerque declaram apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado.
Política Há 5 dias

Breno e Dudu Albuquerque declaram apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado

Movimento fortalece o projeto eleitoral do pré-candidato e amplia sua base de sustentação no Agreste alagoano.

 Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais.
Ceci Há 6 dias

Ceci reforça defesa das mulheres e destaca importância da medida protetiva em novo vídeo nas redes sociais

Durante o vídeo, ela incentiva as vítimas a procurarem ajuda e lembra que denunciar é um ato de coragem capaz de romper o ciclo da violência.

 Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado.
Política Há 1 semana

Ex-deputado Tarcísio Freire declara apoio à pré-candidatura de Davi Davino Filho ao Senado

Adesão amplia o arco de alianças em torno do projeto para as eleições de 2026.

 Partido NOVO aposta em seleção interna e ficha limpa para ampliar presença em Alagoas.
Política Há 1 semana

Partido NOVO aposta em seleção interna e ficha limpa para ampliar presença em Alagoas

Em Alagoas, a legenda pretende transformar essa metodologia em uma de suas principais marcas para as eleições de 2026.

Atalaia, AL
19°
Tempo nublado
Mín. 20° Máx. 27°
19° Sensação
0.64 km/h Vento
85% Umidade
38% (0.12mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
17h15 Pôr do sol
Sábado
28° 18°
Domingo
27° 19°
Segunda
27° 19°
Terça
27° 18°
Quarta
28° 18°
Publicidade
Inglês Selfie
Francisco Batinga
João Severo
Professor Lesso
Últimas notícias
Futebol Há 7 horas

Definidos confrontos das quartas de final da Super Copa Santo Antônio
Política Há 8 horas

Pesquisa Real Time Big Data confirma crescimento de Davi Davino Filho na disputa pelo Senado em Alagoas
Atalaia Há 2 dias

Servidores da Infraestrutura recebem novos fardamentos e equipamentos de proteção em Atalaia
Maternidade Há 2 dias

Prefeito Nicollas assina ordem de serviço para o início da construção da maternidade de Atalaia
Escola 10 Há 2 dias

Atalaia realiza pagamento do Prêmio Escola 10 e reforça valorização dos profissionais da educação

Publicidade
Vereador Jaminho
Lays Melo
Vereador Rudinho
Maria da Comesa
Verreadora Mércia da Saúde
Blogs e colunas
Direito Sem Rodeios
Direito Sem Rodeios O Caso Carla Zambelli, a Justiça Italiana e o Desafio da Imparcialidade Judicial | Por Anderson Barros
Hugo Lima
Hugo Lima Ensino Superior e Mobilidade Social: Do Tempo das Promessas ao Tempo das Incertezas | Por Hugo Lima
Thyago Pereira
Thyago Pereira ATALAIA E SEUS 262 ANOS | Por Thyago Pereira
Publicidade
WebFiber - Internet Banda Larga
Publicidade
Anúncio
Mega-Sena
Concurso 3026 (02/07/26)
14
19
42
45
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 7055 (02/07/26)
07
20
22
38
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3725 (02/07/26)
01
02
04
05
06
08
11
13
14
16
17
19
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2944 (01/07/26)
12
20
24
29
35
37
38
46
53
60
63
75
79
80
82
86
90
91
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2977 (01/07/26)
02
06
20
26
49
50
Ver detalhes
Publicidade
Jal Gomes Fotografias
Enquete
...
...
Publicidade
Insta Atalaia Pop
Ceci
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Atalaia Pop - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias