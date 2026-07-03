Pesquisa Real Time Big Data confirma crescimento de Davi Davino Filho na disputa pelo Senado em Alagoas.

A pesquisa Real Time Big Data, liberada nesta sexta-feira (1º) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº AL-02519/2026, aponta o crescimento da pré-candidatura de Davi Davino Filho (Republicanos) na disputa pelas duas vagas de Alagoas no Senado Federal. O levantamento, realizado entre os dias 29 e 30 de junho com 1.600 eleitores, tem margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

No cenário estimulado, que considera a soma do primeiro e do segundo voto para o Senado, Davi Davino Filho aparece com 18% das intenções de voto, consolidando-se entre os principais nomes da disputa. À frente estão Alfredo Gaspar, com 24%, e Renan Calheiros, com 22%, enquanto Arthur Lira registra 16%.

Ao comentar o resultado, Davi afirmou que o levantamento reflete o sentimento de mudança percebido durante suas visitas aos municípios alagoanos. "Essa pesquisa mostra o que escuto todos os dias nas ruas. Alagoas está cansada de ver os mesmos grupos políticos no poder há décadas. Chegou a hora da renovação, e acredito que a vontade do povo será confirmada nas urnas. A coragem vai vencer", declarou.