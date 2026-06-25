Partido NOVO aposta em seleção interna e ficha limpa para ampliar presença em Alagoas.

Enquanto a maioria dos partidos brasileiros concentra a escolha de dirigentes e candidatos em decisões internas e articulações políticas, o Partido NOVO aposta em um modelo baseado em processos seletivos, critérios de qualificação e exigência de ficha limpa. Em Alagoas, a legenda pretende transformar essa metodologia em uma de suas principais marcas para as eleições de 2026.

Fundado em 2015, o partido construiu sua identidade em torno de princípios como transparência, responsabilidade na gestão pública, liberdade econômica e ética na vida pública. Entre os diferenciais da legenda está a adoção de processos seletivos internos para dirigentes e candidatos, prática ainda incomum entre os partidos brasileiros.

Na legenda, a ascensão a cargos de liderança não depende apenas da vontade de participar da política. Os processos internos avaliam critérios como histórico profissional, alinhamento aos valores partidários, conhecimento das normas da sigla, reputação pessoal e participação nas atividades do partido. Em determinadas etapas, os interessados também podem ser submetidos a entrevistas e avaliações específicas.

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"O NOVO é o único partido que possui um processo seletivo para pré-candidatos. Quem deseja disputar uma eleição pela legenda precisa participar de uma jornada de formação e avaliação conduzida pelo Instituto Libertas", afirma o presidente estadual do partido, André Farias.

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De acordo com ele, a exigência de critérios para ingresso e crescimento dentro da legenda está ligada à proposta de profissionalização da atividade política. "O partido trabalha com metas, indicadores e planejamento. Não aceitamos candidatos que tenham histórico de corrupção ou processos criminais. Acreditamos que a política deve ser exercida com responsabilidade e compromisso ético", destacou.

Após passar cinco anos sem diretório estadual ativo, o NOVO retomou oficialmente suas atividades em Alagoas em junho de 2025. Atualmente, a legenda reúne cerca de 500 filiados no estado e concentra esforços na formação de uma chapa competitiva para a Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

Segundo André Farias, o principal objetivo da sigla é alcançar a cláusula de desempenho nacional — mecanismo que define o acesso dos partidos ao fundo partidário e ao tempo de propaganda eleitoral.

"Hoje estamos com uma chapa formada por dez pré-candidatos a deputado federal, sendo sete homens e três mulheres. Nosso foco é fortalecer o partido e ampliar nossa representação", afirmou.

O dirigente também destacou a importância das alianças políticas construídas para o próximo pleito. "Buscamos caminhar ao lado de pessoas que compartilham princípios e valores alinhados aos do partido. Isso fortalece os projetos que defendemos para Alagoas e para o Brasil", disse.

Em Alagoas, onde o debate sobre renovação política e qualidade da representação pública tem ganhado espaço, o NOVO aposta que a combinação entre mérito, preparo e ficha limpa pode contribuir para fortalecer a confiança da população na política.