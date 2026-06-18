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Prefeito da Barra de São Miguel declara apoio a Ceci para deputada estadual

Henrique Alves Pinto fortalece a caminhada da ex-prefeita rumo ao Parlamento Estadual.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Assessoria
18/06/2026 às 10h21
Prefeito da Barra de São Miguel declara apoio a Ceci para deputada estadual

A pré-candidatura de Ceci à Assembleia Legislativa de Alagoas ganhou mais um importante reforço político. O prefeito da Barra de São Miguel, Henrique Alves Pinto, declarou apoio ao projeto da ex-prefeita de Atalaia, fortalecendo sua caminhada rumo ao Parlamento Estadual.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais do prefeito, em uma publicação que também destacou o apoio ao deputado federal e pré-candidato ao Senado, Arthur Lira, e ao pré-candidato a deputado federal, Álvaro Lira. Em tom descontraído, o prefeito afirmou: “Convocação oficial! Escalamos nosso time dos sonhos!”. Na sequência, reforçou o compromisso do grupo com a população da Barra de São Miguel: “Assim como no futebol, a Barra precisa de uma equipe comprometida, que vista a camisa da nossa cidade e entre em campo para defender os interesses do nosso povo”.

A adesão de Henrique Alves Pinto amplia a presença de Ceci na Região Metropolitana de Maceió e reforça o crescimento de um projeto que vem conquistando espaço em diferentes municípios alagoanos. Reconhecida pela gestão realizada em Atalaia e pela proximidade com a população, a ex-prefeita tem reunido apoios de lideranças políticas que acreditam em sua capacidade de representar os interesses dos alagoanos na Assembleia Legislativa.

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Para o prefeito, Ceci reúne experiência administrativa, capacidade de gestão e compromisso com as pessoas, características que a credenciam para defender os interesses da população alagoana no Parlamento Estadual.

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“Recebo esse apoio com muita gratidão e responsabilidade. Cada gesto de confiança fortalece ainda mais o nosso compromisso de trabalhar por uma Alagoas mais justa, humana e cheia de oportunidades para todos”, destacou Ceci.

Com o apoio do prefeito da Barra de São Miguel, Ceci segue ampliando sua base de alianças e consolidando uma pré-candidatura construída com diálogo, presença nos municípios e compromisso com as causas que impactam diretamente a vida das pessoas.

O anúncio reforça o momento de crescimento político vivido pela pré-candidata, que vem fortalecendo sua atuação em diversas regiões do estado e reunindo apoios importantes em torno de um projeto voltado ao desenvolvimento de Alagoas e à melhoria da qualidade de vida da população.

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