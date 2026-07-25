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Vereadora Mércia da Saúde participa de encontro político em apoio às pré-candidaturas de Ceci e Alvinho Lira, em Atalaia

Mércia destacou a importância do momento como demonstração da força política do grupo e da confiança da população.

Phablo Monteiro
Por: Phablo Monteiro Fonte: Fotos: Divulgação
25/07/2026 às 19h24 Atualizada em 26/07/2026 às 09h41
Vereadora Mércia da Saúde participa de encontro político em apoio às pré-candidaturas de Ceci e Alvinho Lira, em Atalaia
Ex-prefeita Ceci e vereadora Mércia da Saúde.

A vereadora Mércia da Saúde (MDB) participou, na tarde deste sábado (25), de um grande encontro político realizado em Atalaia, em apoio às pré-candidaturas da ex-prefeita Ceci, à Assembleia Legislativa de Alagoas, e de Alvinho Lira, à Câmara Federal.

O evento aconteceu na residência da ex-prefeita e reuniu o prefeito Nicollas, além de um grande número de apoiadores e lideranças locais.

Durante o encontro, Mércia destacou a importância do momento como demonstração da força política do grupo e da confiança da população de Atalaia no projeto que, segundo ela, tem contribuído para o desenvolvimento do município.

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“Foi um momento marcado pela participação, pelo diálogo e pela união de tantas pessoas que acreditam em um futuro ainda melhor para nossa cidade e para outras cidades de Alagoas. A energia, o entusiasmo e o apoio de todos fizeram deste encontro um verdadeiro sucesso”, afirmou a vereadora.

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Na ocasião, a parlamentar também reafirmou seu compromisso com o grupo político, ressaltando que segue firme na construção de ações voltadas para o crescimento de Atalaia. “Seguimos juntos, com gratidão e esperança, construindo esse caminho em prol do nosso município”, concluiu.

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