Davi Davino Filho participa da convenção do Partido Novo e reafirma compromisso com a renovação em Alagoas.

O pré-candidato ao Senado Federal, Davi Davino Filho, participou da convenção estadual do Partido Novo, realizada neste sábado, em Maceió, reforçando o diálogo com lideranças políticas e representantes da sociedade que defendem a renovação da política em Alagoas. Durante o encontro, Davi destacou a importância da construção de alianças baseadas em propostas, responsabilidade com os recursos públicos e compromisso com os interesses da população.

Na ocasião, o pré-candidato afirmou que o momento exige união entre aqueles que acreditam em uma política mais eficiente, transparente e voltada para resultados concretos. “Um grupo forte, unido, com pessoas altamente capazes e, acima de tudo, que respeitam nossa Alagoas”, declarou Davi Davino Filho ao destacar o perfil das lideranças comprometidas com um novo projeto para o estado. Segundo ele, a renovação não representa apenas a chegada de novos nomes, mas uma mudança de postura, com foco no trabalho, na ética e na busca por soluções para os desafios enfrentados pelos alagoanos.

A participação na convenção reforça a agenda de diálogo que Davi Davino Filho vem mantendo em todo o estado durante o período de pré-campanha. O pré-candidato tem defendido a construção de um projeto político baseado na coragem de enfrentar os problemas de Alagoas, ouvindo diferentes segmentos da sociedade e fortalecendo iniciativas que contribuam para um futuro de mais oportunidades, desenvolvimento e respeito aos interesses da população.