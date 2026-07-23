Ronaldo Medeiros lança pré-candidatura à reeleição em ato político com Renan Filho em Maceió.

O deputado estadual Ronaldo Medeiros, que atualmente preside o Partido dos Trabalhadores (PT) em Alagoas, realizou, na noite desta quarta-feira (22), o lançamento de sua pré-candidatura à reeleição. Ronaldo busca seu quinto mandato na Assembleia Legislativa de Alagoas.

O ato político foi realizado na Grota das Piabas, no Jacintinho, em Maceió, contando com a presença do senador e pré-candidato ao Governo do Estado, Renan Filho, do senador Renan Calheiros, do deputado federal Rafael Brito, do deputado estadual Doutor Wanderley e de um grande número de lideranças e amigos, que o recepcionaram com carinho, alegria e esperança na continuidade de mais um grande mandato participativo em prol dos alagoanos.

“Escolhemos a periferia para iniciar essa caminhada porque é nela que construímos nossa história. A Grota das Piabas mostrou, mais uma vez, que quer fazer história de novo, fortalecendo um projeto comprometido com quem mais precisa e com um futuro ainda melhor para Alagoas”, destacou Ronaldo Medeiros.

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Atalaia marcou presença com a presidente do Diretório Municipal do PT, Amanda Ferraz, com a grande liderança política no município, Francisco Batinga, entre outros apoiadores.

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Batinga destacou que foi um momento de diálogo, união e fortalecimento de um projeto que pensa no futuro de Alagoas.

“Ao lado de Ronaldo, de Amanda Ferraz e de Camila Ferraz (diretora-presidente da Arsal), reafirmamos nosso compromisso de seguir trabalhando pelo nosso estado. E tenho convicção de que, assim como hoje estamos juntos por Alagoas, amanhã estaremos ainda mais unidos por Atalaia. Nossa cidade pode contar sempre com o nosso trabalho, dedicação e compromisso”, destacou Francisco Batinga.

Natural de Palmeiras dos Índios, Ronaldo Medeiros é servidor concursado do Instituto Nacional do Seguro Social, professor universitário e ex-diretor-presidente da Arsal. Na eleição de 2022, foi reeleito deputado estadual com 35.883 votos.