Olhinhos Brilhantes: vereador Rudinho traz para Atalaia projeto que leva saúde visual e qualidade de vida às pessoas

O vereador Rudinho (MDB) trouxe para o município de Atalaia o Projeto Olhinhos Brilhantes, uma iniciativa voltada à promoção da saúde visual da população. Apesar da ação ter como foco principal a avaliação oftalmológica de crianças em idade escolar, também contempla atendimentos para adultos e idosos, ampliando o alcance da iniciativa e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos atalaienses, garantindo o acesso gratuito a óculos de grau para quem precisa.
Nesta primeira etapa, mais de 40 pessoas foram atendidas com triagens oftalmológicas e exames realizados em Maceió. Os pacientes que apresentaram necessidade receberão óculos de grau gratuitamente. Casos mais complexos contarão ainda com acompanhamento médico especializado.
O vereador Rudinho destacou a importância da ação para o município e reforçou o impacto positivo da iniciativa, principalmente entre crianças.
“Estou muito feliz em trazer este projeto para Atalaia, juntamente com nossos parceiros, que não mediram esforços para que isso se concretizasse. Garantir que nossas crianças enxerguem bem é investir em educação, oportunidades e dignidade”, afirmou.
Segundo o parlamentar, uma nova etapa do projeto já está prevista para acontecer em Atalaia. A data ainda será divulgada, mas a expectativa é de que mais moradores sejam beneficiados com os atendimentos e serviços oferecidos.
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