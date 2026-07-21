Olhinhos Brilhantes: vereador Rudinho traz para Atalaia projeto que leva saúde visual e qualidade de vida às pessoas

Vereador Rudinho traz para Atalaia projeto que leva saúde visual e qualidade de vida às pessoas.

O vereador Rudinho (MDB) trouxe para o município de Atalaia o Projeto Olhinhos Brilhantes, uma iniciativa voltada à promoção da saúde visual da população. Apesar da ação ter como foco principal a avaliação oftalmológica de crianças em idade escolar, também contempla atendimentos para adultos e idosos, ampliando o alcance da iniciativa e contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida dos atalaienses, garantindo o acesso gratuito a óculos de grau para quem precisa.

Nesta primeira etapa, mais de 40 pessoas foram atendidas com triagens oftalmológicas e exames realizados em Maceió. Os pacientes que apresentaram necessidade receberão óculos de grau gratuitamente. Casos mais complexos contarão ainda com acompanhamento médico especializado.

O vereador Rudinho destacou a importância da ação para o município e reforçou o impacto positivo da iniciativa, principalmente entre crianças.

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“Estou muito feliz em trazer este projeto para Atalaia, juntamente com nossos parceiros, que não mediram esforços para que isso se concretizasse. Garantir que nossas crianças enxerguem bem é investir em educação, oportunidades e dignidade”, afirmou.

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Segundo o parlamentar, uma nova etapa do projeto já está prevista para acontecer em Atalaia. A data ainda será divulgada, mas a expectativa é de que mais moradores sejam beneficiados com os atendimentos e serviços oferecidos.